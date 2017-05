SPD wirbt mit Rechtschreibfehler für mehr Bildung

Eigentlich ist es gar kein Rechtschreibfehler, sondern ein simpler Tippfehler. Freilich weiß jeder einzelne in der SPD, wie man sein konjugiert. Und dass sich das eben in der zweiten Person Plural von seit unterscheidet, einer temporalen Präposition. So, genug Deutschunterricht für die erste Klasse). Trotzdem erschien in einer gedruckten Werbeanzeige der SPD Mühlheim, veröffentlicht am Wochenende in der "Mülheimer Woche", ein kleiner Fehler: "7.200 Lehrer mehr seid 2010!" steht da unter der Forderung "Kein Kind zurücklassen".



Ärgerlich, zumal es im Wahlkampf der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen eben um bessere Bildungschancen geht und darum, ihre bisherigen Erfolge in der Bildungspolitik aufzulisten. Dass es sich bei dem falsch gesetzten seid um nichts weiter als einen Flüchtigkeitsfehler handelt, sieht der aufmerksame Spötter zwei Zeilen darüber. Da steht ganz korrekt: "22 Mrd. Euro mehr für Kinder und Bildung seit 2010".

Die Junge Union ist viel schlauer als die SPD

Kein Grund, sich nicht im Unglück der SPD zu wälzen: Die Twitter-Schar zeigt im Netz stolz, dass sie ja ganz klar weiß, dass und wie man seit und seid zu unterscheiden hat. Allen voran die Junge Union, die auch genau Bescheid weiß. Prima gemacht!

(Hier bloß ein kleiner Einblick, es gibt aber noch viel mehr kluge Twitterer:)





Jetzt noch Geld mit 't' und die Kinder sollten besser zurückgelassen werden. pic.twitter.com/pKwbTpNsF3 — Jil Phoenix (@JilPhoenix) 7. Mai 2017

Ein Glück, dass sich @HanneloreKraft und die SPD endlich um das Thema Bildung kümmern wollen - wird offenbar Zeit.https://t.co/CuCuggVa9L pic.twitter.com/1hv197Dbxb — Kolja Bonke (@BonkeKolja) 7. Mai 2017

Der Verantwortliche für den Tippfehler war schnell gefunden und machte auch gar keine große Sache aus der kleinen Unachtsamkeit: Daniel Mühlenfeld, Vorstand der Mülheimer SPD, steht auf Twitter zu seinem Fauxpas.

@JU_NRW @nrwspd @HanneloreKraft Die Anzeige habe ich layoutet. Und einen Fehler gemacht. Kommt vor, im Eifer des Gefechts. Eure Reaktion sagt mehr über euch als die MP. — Daniel Mühlenfeld (@muehlenfeld) 6. Mai 2017