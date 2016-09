Staatsakt zum Abschied von Walter Scheel in Berlin

Mit einem Staatsakt in Berlin nehmen Politik und Gesellschaft Abschied vom früheren Bundespräsidenten Walter Scheel. Bei der Trauerfeier im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie werden Bundespräsident Joachim Gauck und Außenminister Frank-Walter Steinmeier sprechen.

Auch Kanzlerin Angela Merkel nimmt an der Zeremonie teil. Aus dem Ausland wird der frühere österreichische Bundespräsident Heinz Fischer erwartet.

Scheel war am 24. August im Alter von 97 Jahren gestorben. Er war von 1974 bis 1979 Bundespräsident. Zuvor hatte der FDP-Politiker als Außenminister zusammen mit SPD-Kanzler Willy Brandt von 1969 bis 1974 die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition vorangebracht. Am Ende des Staatsakts wird Scheel mit einem großen militärischen Ehrengeleit verabschiedet. Die Beisetzung ist auf dem Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf vorgesehen. Dort ist auch Willy Brandt beerdigt.