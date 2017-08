"Bodenlose Unterstellung" - Weil weist Vorwürfe der Beeinflussung durch VW zurück

Zu den Vorwürfen, VW habe sein Redemanuskript ändern dürfen, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Die Unterstellung, die niedersächsische Landesregierung hätte sich in einer wichtigen Angelegenheit von dritter Seite die Feder führen lassen, ist bodenlos. Im Gegenteil, wir haben uns in einer schwierigen Situation sehr verantwortungsvoll verhalten, vor allem übrigens mit Blick auf viele, viele tausend Arbeitsplätze in Niedersachsen, aber auch in ganz Deutschland. Im Oktober 2015 befand sich Volkswagen selbstverschuldet in einer dramatischen Situation. Vor allem die in den Vereinigten Staaten geführten Verfahren hätten den Kern des Unternehmens berühren können." O-Ton Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen: "Deshalb habe ich einen von mir selbst gefertigten Entwurf einer Regierungserklärung an Volkswagen zuleiten lassen mit der Bitte, rechtliche oder tatsächliche Bedenken mitzuteilen. Daraufhin eingegangene Hinweise sind teils berücksichtigt worden, teils aber nicht. Im Kern ist aber der Redetext völlig unverändert geblieben. Und das gilt insbesondere auch für die klare und harte Kritik an der Vorgehensweise von Volkswagen in Sachen Dieselgate. Das werden Sie in der Regierungserklärung in vielfacher Form feststellen können." O-Ton Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen: "Dieser gesamte Sachverhalt ist in Niedersachsen seit mehr als einem Jahr bekannt und ist auch in der Landespolitik und im Landtag diskutiert worden. Wenn jetzt entsprechende Vorwürfe erhoben werden, dann darf man schon einen Zusammenhang mit dem laufenden Wahlkampf vermuten, und das, muss ich sagen, bedauere ich ausdrücklich."