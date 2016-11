Thomas de Maizière verbietet islamistische Vereinigung "Die wahre Religion"

Der Bundesinnenminister hat am Dienstag die Vereinigung „Die wahre Religion" verboten. Seit dem frühen Morgen wurden, wie hier in Puhlheim, deutschlandweit Moscheen, Wohnungen, Büros und Lagerhallen durchsucht, die im Zusammenhang mit der Vereinigung stehen. Zehn Bundesländer seien an den Einsätzen beteiligt. Die Organisation wurde deutschlandweit als "LIES! Stiftung" durch Verschenkaktionen von Koran-Büchern in Fußgängerzonen bekannt. Bei der Vereinigung handle es sich um ein "Mobilisierungsnetzwerk", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Morgen in Berlin. O-TON BUNDESINNENMINISTER THOMAS DE MAIZIERE "Bisher sind, nachdem sie an LIES!-Aktionen teilgenommen haben, etwa rund 140 junge Menschen nach Syrien, beziehungsweise in den Irak ausgereist, um sich dort dem Kampf terroristischer Gruppierungen anzuschließen." "Für radikale, gewaltbereite Extremisten ist kein Platz in unserer Gesellschaft. Hier ziehen wir eine klare Linie. Auch um den friedlichen Islam in Deutschland zu schützen." Die Korane selbst dürften bei den Besitzern verbleiben. Die Vereinigung habe einige Hundert Mitglieder, so De Maiziere.