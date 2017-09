"Heute ist Sonntag. Ist heute einer von Ihnen in der Kirche gewesen?“, fragt Moderatorin Sandra Maischberger. Damit läutet sie beim TV-Duell zwischen Merkel und Schulz den wohl unangenehmsten Moment ein. Merkel verneint. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz sagt, er habe vor dem TV-Duell seinen verstorbenen Freund, den Publizisten Frank Schirrmacher besucht und sei auch in einer Kapelle gewesen. Dann muss Merkel doch noch nachziehen: Am Samstag sei sie in der Kirche gewesen, weil ihr Vater seinen Todestag gehabt habe. Auf Twitter sorgen die Frage und die Antworten für viel Spott.