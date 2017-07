US-Präsident Donald Trump landen in Hamburg

Nach seinem Besuch in Polen ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag auf dem Hamburger Flughafen gelandet. Dort wurde er vom Ersten Bürgermeister von Hamburg Olaf Scholz begrüßt. Anschließend stieg der US-Präsident in den Hubschrauber Marine One um, der ihn in seine Residenz brachte. Während des G20-Gipfels übernachten Trump und seine Gattin im Gästehaus des Hamburger Senats an der Außenalster. Für den Nachmittag ist ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Gesprächsbedarf dürfte es genug geben. Während Trump für Protektionismus eintritt möchte Merkel den Freihandel ausweiten. Auch beim Klimaschutz liegen die Positionen deutlich auseinander. Anfang Juni verkündete der US-Präsident den Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen von Paris. Die Bundeskanzlerin hingegen betonte, an den formulierten Zielen festhalten zu wollen. Ein weiteres Konfliktfeld ist der Umgang mit Flüchtlingen. Trump möchte die USA insbesondere vor muslimischen Flüchtlingen abschotten. Merkel hingegen sagte, das Grundrecht auf Asyl kenne keine Obergrenze.