Merkel hält ein einziges TV-Duell für "bewährt"

Am 24. September 2017 findet die 19. Wahl des Deutschen Bundestages statt. Die mehr als 60 Millionen wahlberechtigten Deutschen entscheiden dann mit ihren zwei Kreuzen, wer das Land in den nächsten vier Jahren regieren soll. Auch wenn es vor der Wahl fast ausschließlich um die jeweiligen Kanzlerkandidaten der Parteien geht, haben die Wähler nur einen indirekten Einfluss darauf, wer letztlich Bundeskanzler wird - und damit auch, ob Angela Merkel (CDU) eine vierte Amtszeit bekommt oder doch SPD-Mann Martin Schulz neuer Regierungschef wird.

Mit umso größerer Spannung werden daher auch die Ergebnisse der zuvor abgehaltenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein (7. Mai) und Nordrhein-Westfalen (14. Mai) erwartet, sind diese für die Parteien schließlich so etwas wie ein Gradmesser, inwieweit ihre Politik die Menschen überzeugt und erreicht.

Der stern hält Sie im Wahl-2017-Ticker über aktuelle News, Trends und Prognosen sowie die wichtigsten Kandidaten auf dem Laufenden:

27. April: SPD-Vize Scholz gegen Koalition mit der Linken im Bund

Hatten sich Vertreter von SPD, Linken und Grünen zuletzt mehrfach zu Gesprächen getroffen, um auch mögliche Bündnisse nach der Bundestagswahl zu diskutieren, sprach sich der SPD-Vizevorsitzende Olaf Scholz nun deutlich gegen eine Zusammenarbeit mit der Linke aus. "Deutschland kann als wirtschaftlich starkes Land im Herzen Europas nur von Parteien regiert werden, die sich zur EU, zum Euro, zur Nato und den daraus folgenden Verpflichtungen bekennen", sagte der Hamburger Bürgermeister dem "Spiegel". Auf die Nachfrage, ob dies eine Koalition mit der Linkspartei ausschließe, antwortete Scholz: "Ich kann meinen vorgehenden Satz gerne nochmal wiederholen."

Interaktive Grafik: Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

26. April: Merkel hält ein einziges TV-Duell für ausreichend

Bereits seit 2002 kommen die Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl zum TV-Duell zusammen. Bekamen es Gerhard Schröder (SPD) und Konkurrent Edmund Stoiber (CSU) im Premierenjahr gleich zweimal miteinander zu tun, wird seitdem nur noch einmal diskutiert und gestritten. Kanzlerin Angela Merkel findet es richtig, dass auch 2017 nur ein einziges Duell stattfinden soll. Dieses Vorgehen "hat sich bewährt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Die diesjährige Debatte mit SPD-Herausforderer Martin Schulz soll am 3. September stattfinden - drei Wochen vor der Wahl. Die vier großen Sender, das Erste, ZDF, RTL und Sat.1, wollen den Schlagabtausch parallel übertragen. Wie Seibert sagte, haben alle Beteiligten verabredet, sich in einigen Wochen noch "über die Gestaltung der Sendung" zu unterhalten. Die vier Sender hatten tags zuvor mitgeteilt, dass jeweils über eine Länge von 45 Minuten zwei Moderatorenpaare die Fragen an die Kandidaten stellen sollen. Die Duos bilden Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL) sowie Sandra Maischberger (Das Erste) und Claus Strunz (Sat.1).

24. April: Diese Frau soll die AfD in den Bundestag führen

Seit dem vergangenen Wochenende steht fest: Alexander Gauland und Alice Weidel sollen die AfD als Spitzenkandidaten in den Bundestag führen. Dabei scheint die 38-Jährige zumindest auf den ersten Blick so gar nicht zu der rechtspopulistischen Partei zu passen. Ein Porträt.

23. April: Grüne weiter im Tiefflug - CDU und CSU legen zu

Scheitern die Grünen bei der Bundestagswahl womöglich an der Fünf-Prozent-Hürde: Einer aktuellen Umfrage zufolge steht die Partei in der Wählergunst zumindest so schlecht dar wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren die Grünen einen Zähler und kommen nur noch auf sechs Prozent. Zuletzt erreichte die Ökopartei diesen Wert im September 2002.

CDU und CSU können hingegen einen Punkt zulegen und liegen jetzt bei 36 Prozent. Damit baut die Union ihren Abstand zur SPD weiter aus. Die Sozialdemokraten stagnieren bei 31 Prozent. Auch Linke und AfD bleiben wie in der Vorwoche bei jeweils neun Prozent. Die FDP büßt einen Zähler ein und erreicht fünf Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen vier Prozent (plus ein Prozent).

Für den Sonntagstrend befragte Emnid zwischen dem 13. und 19. April 1412 repräsentativ Ausgewählte danach, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.