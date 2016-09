In der deutschen Hauptstadt haben die Wahlen begonnen. Knapp zweieinhalb Millionen Einwohner sind aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen. Nach jüngsten Umfragen steht die große Koalition aus SPD und CDU vor ihrer Abwahl. CDU-Spitzenkandidat und Berlins Innensenator Frank Henkel gab sich bei seiner Stimmabgabe gelassen: "Jetzt ist das alles sehr, sehr eng. Ich spreche immer gern von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist auch nicht übertrieben bei den Umfragezahlen. Insofern bin ich heute sehr gelassen und, ja, sehr trotzdem mit Spannung dem Ergebnis entgegen." Die Erhebungen deuten darauf hin, dass nach der Wahl ein Dreierbündnis geschmiedet werden muss. In diesem Fall gilt eine rot-rot-grüne Koalition als wahrscheinlich. Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop hofft auf eine Regierungsbeteiligung: "Ja, wir haben ganz klar unsere Wahlziele formuliert die große Koalition abzuwählen. Und unser Ziel ist die Regierungsveranwortung. Auch das wird man heute Abend tatsächlich sehen, wie es ausgegangen ist. Das Votum der Wählerinnen und Wähler entscheidet heute. Und wir hoffen natürlich, dass es für Berlin eine gute Wahl ist." Wie vor zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern wird auch in Berlin damit gerechnet, dass die rechtspopulistische AfD aus dem Stand ins Parlament mit einem zweistelligen Ergebnis einzieht. Die FDP, die 2011 aus dem Abgeordnetenhaus flog, kann sich Hoffnungen auf eine Rückkehr machen.