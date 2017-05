Wahl in Schleswig-Holstein: Enttäuschte SPD

Eine krachende Niederlage der SPD im Norden der Bundesrepublik. Denn die Partei von Ministerpräsident Torsten Albig musste deutliche Verluste hinnehmen. Und der mit Kanzlerkandidat Martin Schulz entfachte bundesweite Höhenflug der Sozialdemokraten hat damit einen weiteren Dämpfer erhalten. Es ist sozusagen eine Vollbremsung des Schulz-Zuges. Albig mit einem Erklärungsversucht: "Das ist heute ein bitterer Tag für die Sozialdemokratie. Ein bitterer Tag für meine Regierung. Ein bitterer Tag für mich. Wir haben uns auf den Weg macht, das was wir die letzten fünf Jahre vorangebracht haben in Schleswig Holstein Wählerinnen und Wählern das Angebot vorzustellen. Eine Asypolitik, die niemanden ohne Not abschiebt. Eine Bildungspolitik, die nicht wieder alles durcheinanderbringt. Eine Politik in der Energie, die nicht jedem alles verspricht. Wir stehen hier heute und stellen fest, dass wir damit keine Mehrheit haben gewinnen können. Obwohl wir, obwohl ihr einen grandiosen Wahlkampf geführt habt." Auch Kanzlerkandidat Martin Schulz äußerte sich am Sonntagabend in Berlin deutlich mitgenommen von dem Ergebnis: "Herzlich Willkommen im Willy-Brandt-Haus an einem traurigen Wahlabend für die SPD. Ich bin enttäuscht, ich glaube alle hier. Es hat auch gar keinen Zweck da drum herum zu reden. Das ist etwas das unter die Haut geht und was uns traurig macht. Wir hatten alle mit einem besseren Ergebnis gerechnet und wir sind enttäuscht, das wir nicht vorne liegen. Wir lagen auch beim letzten Mal nicht vorne. Aber da war der Abstand ganz knapp. Jetzt ist er sechs-sieben Prozent, wenn man den Hochrechnungen glaubt. Das ist ein großer Erfolg für die CDU." Und hier noch die Stimmen von enttäuschten SPD Anhängern am Sonntag in Kiel: "Das ist eine Katastrophe für die SPD." "Das ist nicht so gut. Ich hatte schon auf mehr als dreißig gehofft. Aber gut, was sollen wir machen?" "Ich bin enttäuscht, ein bisschen traurig." Die Freude aufseiten der CDU in Schleswig Holstein ist hingegen gewaltig. Die Partei unter Herausforderer Daniel Günther legte den ersten Prognosen zufolge auf 33,0 Prozent zu nach 30,8 Prozent vor fünf Jahren. Hier seine Einordnung: "Die Menschen haben gegen die Koalition des Stillstands gestimmt, weil sie eine Koalition des Aufbruchs wollen. Eine starke Regierung. Eine starke Regierung unter der Führung der CDU, liebe Freunde." Möglich sind nun sehr unterschiedliche Koalitionsoptionen. Und die CDU unter Daniel Günther will mit allen Parteien sprechen außer der AfD. Interessant auch, dass die Wahlbeteiligung laut ARD mit 66 Prozent deutlich höher gewesen ist als 2012 mit 60,2 Prozent.