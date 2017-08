"WahlSwiper": Die "Wahl-O-Mat"-Alternative im Tinder-Style

Der " Wahl-O-Mat" der Bundeszentrale für politische Bildung ist zur Wahl 2017 noch nicht veröffentlicht worden. Dafür gibt es für Android und iOS eine App, die bei der Entscheidungsfindung in der Wahlkabine helfen soll, den "WahlSwiper".



So funktioniert es: Der Nutzer bekommt 30 Fragen zu aktuellen Themen gestellt, bei denen man per Swipe oder Klick mit "Ja" oder "Nein" Position beziehen muss. Die gestellten Fragen umfassen ein breites Spektrum an Themen, die im Wahlkampf vertreten sind - darunter Flüchtlinge und Immigration, Wirtschaftspolitik, Rente oder auch Europa-Themen. Einzelne Fragen können auf Wunsch übersprungen werden. Fühlt man sich man bei einem Thema nicht sattelfest, gibt es die Möglichkeit, sich ein kurzes Erklärvideo anzuschauen. Am Ende wählt man dann sämtliche Parteien aus, mit denen die eigenen Antworten abgeglichen werden sollen und erhält als Ergebnis eine Wahlempfehlung.



Kritik: Nicht alle Parteien sind in der "Wahl-O-Mat"-Alternative "WahlSwiper" enthalten

Im Gegensatz zum "Wahl-O-Mat" stammt der "WahlSwiper" von einem privaten Entwickler. Die Agentur Movact entwickelte und produzierte die App nach eigenen Angaben unter anderem zusammen mit Journalisten, Grafikern und Studenten. Die 30 Nutzer-Fragen wurden laut der Movact-Webseite von Politikwissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München geprüft. Im Android-Appstore gab es Kritik von Nutzern dafür, dass nicht alle zur Wahl zugelassenen Parteien in der App vertreten sind. Der Entwickler begründet dies damit, dass zwar allen Parteien der Fragekatalog zugeschickt worden sei - jedoch hätten nicht alle auf die Zusendung der Fragen geantwortet.