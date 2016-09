Wahldebakel in Mecklenburg-Vorpommern, die Rede ist von "Kanzler-Dämmerung", im Wahltrend von stern und RTL aber legt Angela Merkel zu? Die Erklärung: Die Umfragen wurden vor dem vergangenen Wahlsonntag durchgeführt. Die Kanzlerin ging also eigentlich gestärkt in die Wahl.