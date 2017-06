Flüchtlinge fühlen sich gut angekommen in Deutschland

Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) einen Höchststand: Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Vertreibung - rund 300.000 mehr Menschen als im Jahr zuvor und damit der höchste jemals registrierte Stand. Einige von ihnen leben hier, in diesem Wohnblock in Berlin-Lichtenberg. Hier wohnen Flüchtlinge aus vielen Ländern, allen voran aus Afghanistan, Irak und Syrien. Probleme gebe es zwischen den unterschiedlichen Gruppen es kaum, sagt Heimleiter Rocco Priewe. Die wirklichen Probleme seien andere: O-Ton: "Wir kriegen halt schwierige Familien, die wirklich ein schweres Schicksal hinter sich hatten. Und da wir halt eine, man kann schon sagen, der besten Einrichtungen hier sind, liegt natürlich auch den Sozialbehörden viel daran, dass man das Beste für die tun kann. Und das können wir halt hier machen." Viel gelernt hat bereits Ahmed Al-Dalawi. Der 18-jährige Kurde kam mit seinen Eltern und Geschwistern aus dem Irak nach Deutschland und besucht jetzt hier die 10. Klasse. Er sagt, er möchte später einmal Mechatroniker werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gehe er gerne zur Schule und sagt auch, was ihm hier am besten gefalle: O-Ton: "Sicherheit, Frieden, sozusagen, dass man, wenn man nach draußen geht. Man denkt nicht, wenn ich rausgehe, irgendjemand kommt, mich tötet oder umbringt. Man geht raus. und man hat das Gefühl, dass man in Sicherheit ist." In den Jahren 2015 und 2016 sind laut Bundesinnenministerium insgesamt knapp 1,2 Millionen Geflüchtete nach Deutschland gezogen.