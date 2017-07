Putin: "Mischen uns nicht in Wahlen ein"

Über sein erstes persönliches Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande des Hamburger G20-Gipfels konnte dessen russischer Kollege am Samstag nur Gutes berichten. Auf einer Pressekonferenz sagte Wladimir Putin, der US-Präsident sei in der Realität ein anderer Mensch als der aus dem Fernsehen bekannte. Er habe Grund zu der Annahme, dass eine Kooperation mit der Regierung in Washington zumindest teilweise möglich sei. Putin sagte auch, Russland werde sich nicht in die Bundestagswahl einmischen. O-Ton: "Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir uns nicht in die US-Wahl eingemischt haben, also warum sollten wir hier Probleme schaffen? Wir unterhalten zur Bundesrepublik gute Beziehungen, sie ist unser größter Handels- und Wirtschaftspartner unter den europäischen Ländern, einer unserer weltweit wichtigsten Handelspartner." Erst am Dienstag hatte dagegen Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2016 erklärt, die Berliner Regierung erwarte russische Einflussversuche auf das Votum im September. Solche Bemühungen habe es bei den Wahlen in den USA und in Frankreich gegeben. In Hamburg hatte der russische Präsident einer Unterhändlerin zufolge auch den Staats- und Regierungschefs versichert, dass sein Land niemals Einfluss auf die US-Präsidentenwahl genommen habe. Das betonte Putin nach eigenen Worten auch im persönlichen Gespräch mit Trump. In den USA gehen allerdings mehrere Gremien diesem Verdacht nach - ebenso wie der Frage, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Moskauer Regierung gab. Der US-Präsident hat dies bisher stets zurückgewiesen.