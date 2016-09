Wo die AfD bereits im Landtag sitzt

In Berlin wurde gestern das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Zwar bleibt die SPD die stärkste Kraft im Landtag, allerdings mit einem historisch niedrigen Wahlergebnis. Mit einem zweistelligen Ergebnis zieht auch in der Hauptstadt die AfD in das Abgeordnetenhaus. Zwar liegt sie mit 14,2 Prozent der Wählerstimmen als fünftstärkste Partei hinter Grüne, Linke, Union und SPD, für 25 Sitze im Landtag hat es trotzdem gereicht.



Damit schaffte die Partei den Einzug in den zehnten Landtag, wie die Grafik von Statista zeigt. Den größten bisherigen Wahlerfolg konnte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr verbuchen. Mit 24,3 Prozent wurde sie zweitstärkste Partei - mit nur 5,5 Punkten Abstand zu Wahlsieger CDU. Auch aus der jüngsten Landtagswahl Anfang des Monats in Mecklenburg-Vorpommern ging die AfD mit 20,8 Prozent als zweitstärkste Kraft hervor.