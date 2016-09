Zehntausende demonstrieren gegen TTIP und CETA

In sieben Städten in Deutschland darunter auch in Berlin und Köln haben Zehntausende gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA demonstriert. Zu den Gegnern der Abkommen zählen ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbänden, Globalisierungsgegnern, Umwelt- und Verbraucherschützern. Die Organisatoren hatten zu dem bundesweiten Demonstrationstag unter dem Motto "CETA und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel" aufgerufen. In Berlin versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben mehr als 30.000 Menschen , in Köln waren es rund 18.000 Demonstranten. 7. O-TON RENATE KUNZE („Wenn so etwas entscheidenes verhandelt wird und abgestimmt werden soll, dann muss die Bevölkerung gefragt werden denke ich. Das wäre für mich Demokratie.") 8. O-TON CARSTEN STRAUCH („Wir wollen, dass die Demokratie den Handel bestimmt und nicht umgekehrt. Wir wollen nicht die marktkonforme Demokratie wie es die Kanzlerin sagt. Man sieht ja auch an dem Ansturm der Menschen die zusammen kommen, ja jetzt schon zum Dritten mal, dass die Menschen das so nicht wollen. Ich glaube, dass wir da heute nochmal ein ganz deutliches Zeichen setzen in Köln und in den anderen Städten.") SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wandte sich in der Funke Mediengruppe gegen die Ceta-Gegner. Teile der Öffentlichkeit hätten sich vor langer Zeit festgelegt, Ceta abzulehnen. Positive Entwicklungen der letzten Monate würden nicht nachvollzogen. SPD-Chef Gabriel hat in der Parteispitze zwar Rückendeckung für eine Zustimmung zu dem Abkommen. An der Parteibasis gibt es aber große Vorbehalte. Ein SPD-Konvent soll am Montag entscheiden, ob Ceta gebilligt werden soll.