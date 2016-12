Zwangsabschiebung: 40 Afghanen müssen zurück in ihr Heimatland

Deutschland hat erstmals dutzende abgelehnte Asylbewerber gesammelt in ihr Herkunftsland abgeschoben. Am Donnerstagmorgen landete eine Chartermaschine mit etwa 50 Afghanen in Kabul. Für viele von ihnen bricht mit der Abschiebung eine Welt zusammen. O-TON MATI ULLAH, ABGESCHOBENER AFGHANE: "Ich habe alles verloren, weil ich nach Europa gegangen bin. Jeder liebt sein Heimatland, aber was soll ich hier machen? Soll ich mich den Taliban oder dem Islamischen Staat anschließen?" Vor dem Abflug hatten im Frankfurter Terminal mehrere Familienangehörige der Afghanen und Menschenrechtler gegen die Abschiebungen demonstriert. O-TON GÜNTER BURKHARDT, GESCHÄFTSFÜHRER VON PRO ASYL: "Die Abschiebung ist unverantwortlich. Afghanistan ist nicht sicher. Es ist völlig unklar was mit den Menschen passiert, wenn sie in Kabul gelandet sind. Warum beschließt den sonst die Bundesregierung und der Bundestag morgen die Verlängerung des Bundeswehr Einsatzes. Man will ein Exempel statuieren, koste es was es wolle." Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte auf die Sammelabschiebungen gedrängt, auch um das Signal aussenden, dass nicht alle Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland Asyl bekommen. Mehrfach betonte der CDU-Politiker, dass die Sicherheitslage in den einzelnen Regionen des Landes unterschiedlich zu bewerten sei. Der Flug soll Medienberichten zufolge nur der Anfang sein: Für den Januar ist offenbar die nächste Maschine gechartert.