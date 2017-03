Angeblich war er arbeiten - Trump in Golfmontur abgelichtet

Schon Barack Obama galt als begeisterter Golfer und stand öfters am Wochenende auf dem Platz. Im Wahlkampf hatte Donald Trump dies wiederholt kritisiert. Frei nach dem Motto, es gäbe wichtigeres für einen Präsidenten zu tun, als kleine weiße Bälle über Wiesen und Wälder zu schlagen. Doch auch Donald Trump frönt dem Hobby - und das offenbar nicht zu knapp.



Wie Josh Billinson vom britischen "Independent Journal" via Twitter bemerkte, sei die Presse informiert worden, dass der Präsident dieses Wochenende von seinem Golfplatz in Virginia aus arbeiten würde. Doch offenbar hatte ein Mitarbeiter des Trump National Golf Club in Sterling, Virginia ein Foto via Instagram geteilt, das den Präsidenten im Hintergrund in Golf-Montur zeigt. Mittlerweile ist der Account nicht mehr öffentlich einsehbar.



Pool was told Trump was in meetings at Trump National this afternoon. This Instagram photo posted from the course says otherwise pic.twitter.com/WMudqofGmO — Josh Billinson (@jbillinson) 25. März 2017 @BraddJaffy just saw this on IG: pic.twitter.com/96kIwnAFHS — Alex Marshall (@a_r_marshall) 25. März 2017

Wochenend-Trips kosten Steuerzahler Vermögen

Laut CNN ist der Wochenend-Golftrip des Präsidenten bereits das 13. Mal seit Amtsantritt, dass Trump eines seiner Golfressorts besuchte. Auch sei es bereits das achte Mal in Folge gewesen, dass er sein Wochenende in einem seiner vielen geschäftlichen Unternehmungen verbrachte. Zwar spielt Trump dort nicht jedes Mal nur Golf, wie der gemeinsame Besuch mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe in Mar-a-Lago gezeigt hat. Doch wolle sich das Weiße Haus in diesem Fall nicht dazu äußern, was der Präsident am Wochenende auf seinem Golfplatz gemacht hat.



Die vielen kurzen Reisen des Präsidenten kommen den US-Steuerzahler teuer zu stehen. Aufgrund der starken Sicherheitsvorkehrungen, die der Secret Service jedes Mal treffen muss, hat das US-Magazin "Politico" errechnet, dass Reisen, beispielsweise in Trumps Luxusressort Mar-a-Lago, bis zu drei Millionen US-Dollar kosten könnten. Zwar ist Trumps Golfplatz in Virginia deutlich näher als Florida, dennoch dürfte auch diese Runde Golf für den Steuerzahler nicht gerade günstig gewesen sein.