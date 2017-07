Begrüßung, Familienfoto, Konzert: Wie der erste Gipfel-Tag ablaufen soll

Eine Stunde. Dann war Schluss. Gegen 20 Uhr löste die Polizei die eskalierte Demonstration "Welcome to Hell" auf - nur rund eine Stunde vorher haben sich die schätzungsweise 12.000 Gegner des G20-Gipfels in Bewegung gesetzt. Oder es zumindest versucht: Schon nach wenigen Metern wurde der Marsch gestoppt. Anhänger des linksextremen und gewaltbereiten "Schwarzer Block" haben ihre Vermummung offenbar auch nach mehrfacher Warnung nicht abgelegt.



Der Auftakt des G20-Gipfels hat bereits für Schlagzeilen gesorgt. Dabei geht es politisch erst an diesem Freitag los, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel die Staats- und Regierungsschefs die Staats- und Regierungschefs der größten Industrienationen und Schwellenländer im Tagungsort, den Hamburger Messehallen, begrüßt.



Wie wird der erste Tag des G20-Gipfels verlaufen? (Alle Ereignisse des G20-Gipfels lesen Sie im stern-Liveblog.)

Angela Merkel begrüßt G20-Teilnehmer

Der G20-Gipfel wurde gegen 10.00 Uhr eröffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt die Teilnehmer (und übrigen Institutionen) in den Hamburger Messehallen.

Im Anschluss steht bereits das erste Gesprächsthema auf dem Plan: Bekämpfung des Terrorismus und internationale Krisen. Dabei dürfte den Staats- und Regierungschefs wohl kaum der Gesprächsstoff ausgehen. Themen, die sich aufdrängen, dürften der "Islamische Staat", der Konflikt in Syrien sowie Nordkorea sein. Etwa zwei Stunden Zeit soll dafür sein.

Das "Familienfoto" der G20

Ein traditioneller Klassiker: Das "Familienfoto" der G20, das gegen 12.30 Uhr gemacht werden soll. Wer steht neben wem? Und welchen Regierungschef drängelt US-Präsident Donald Trump dieses Mal zur Seite?

Gemeinsames Mittagessen

Anschließend geht es für die Staats- und Regierungschefs zum gemeinsamen (Arbeits-)Mittagessen, wo über Wirtschaft, globales Wachstum und Handel gesprochen werden soll. Auch hier ist ein reger Austausch zu erwarten - womöglich mit der ein oder anderen Spitze von Donald Trump: Immer wieder hat der US-Präsident über den deutschen Handelsüberschuss geschimpft. Aktuell spielt er mit dem Gedanken, Stahlimporte zu beschränken - und damit den freien Handel.

Zurück zur Arbeit - ohne Trump und Putin?



Bei der zweiten Arbeitssitzung stehen Klima und Energie zur Diskussion. Laut "Bild" zwischen 15.30 und 17.00 Uhr. Hier dürfte erneut Donald Trump im Fokus stehen. Immerhin hat der US-Präsident vor Kurzem den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet - sehr zum Unmut der Vertragspartner.

Erschwerend für eine Diskussion dürfte allerdings der Umstand sein, dass sich Donald Trump ausgerechnet bei diesem Thema ausklinken will, wie etwa "Spiegel Online" berichtet. Es soll zu einem ersten Treffen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin kommen. Das Treffen soll in einem sehr kleinen Kreis stattfinden. Trump und Putin werden offenbar nur von ihren Außenministern und je einem Übersetzer begleitet. Bei seinem Besuch in Polen, kurz vor dem G20-Gipfel, warf Trump der russischen Regierung noch "destabilisierendes" Verhalten vor - es herrscht offenbar Redebedarf.

Eintreffen an der Elbphilharmonie

Gegen 18.00 Uhr sollen die G20-Teilnehmer in der Elbphilharmonie eintreffen, dem neuen Konzerthaus am Hamburger Hafen. In der umliegenden Hafencity sind zwei Sicherheitszonen eingerichtet. Zudem werden die Wasserflächen betroffen sein - unter anderem soll die Norderelbe auf Höhe der Elbphilharmonie gesperrt werden, so das "Hamburger Abendblatt".

Konzertbeginn mit klassischer Musik

Um 19.00 Uhr soll schließlich das Konzert in der Elbphilharmonie beginnen. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Dirigent Kent Nagano. Auf dem Programm steht einzig und allein Beethovens Neunte Sinfonie, wie der "NDR" berichtet.



Im Anschluss wird ein zweites Familienfoto der G20 gemacht - offenbar der schönen Kulisse wegen.

Abendessen im Konzerthaus

Zwischen 20.30 und 22.00 Uhr soll der G20-Auftakt bei einem gemeinsamen Abendessen in der Elbphilharmonie ausklingen.