Bombendrohung in Gaggenau: Polizei durchsucht Rathaus

Im baden-württembergischen Gaggenau hat es am Tag, nachdem eine Rede des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in der Stadthalle untersagt wurde, eine Bombendrohung gegen das Rathaus der Stadt gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert, die Polizei ist nun auf der Suche nach einem verdächtigen Gegenstand.

Wie der Bürgermeister der Stadt, Michael Pfeiffer, dem Nachrichtensender n-tv sagte, ging die Drohung per Mobilfunk in der Stadtverwaltung ein. Das Rathaus sei daraufhin vorsorglich sofort geräumt worden. "Wir wissen nicht, wie ernst wir diese Bombendrohung nehmen müssen", ergänzte Pfeiffer, der davon ausgeht, dass die Durchsuchung des Rathauses mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird. Der Leiter des Bürgerservices der Stadt, Dieter Spannagel, berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass der Anrufer die Drohung mit der Absage eines Auftritts von Bozdag begründet habe.

Bozdag ließ Termin mit Maas nach Gaggenau-Auftritt platzen

Die Stadt Gaggenau hatte einen für Donnerstagabend geplanten Auftritt Bozdags untersagt. Als Begründung waren Kapazitäts- und Sicherheitsbedenken angeführt worden. Bozdag selber hatte empört auf die Absage reagiert. Er ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag in Karlsruhe über den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen. Auch in Köln wurde ein für Sonntag geplanter Termin des türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci untersagt. Die beiden Absagen haben das angespannte deutsch-türkische Verhältnis zusätzlich belastet. Der deutsche Botschafter in Ankara wurde von der türkischen Regierung einbestellt.