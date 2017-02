Vorfall am Strand: Warum Frauen in Argentinien derzeit halbnackt demonstrieren

"Freie Brüste" lässt sich diese Demonstrantin auf ihren Oberkörper schreiben. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires demonstrierten Hunderte Frauen für das Recht, sich mit freiem Oberkörper sonnen zu dürfen. Dutzende von ihnen demonstrierten "Oben ohne". Hintergrund der Aktion war ein Vorfall aus dem Januar. Damals hatten Polizisten drei Touristinnen daran gehindert, sich mit freiem Oberkörper zu sonnen. Dabei beriefen sich die Ordnungskräfte auf ein Gesetz zur Wahrung des öffentlichen Anstands. Der Vorfall hatte eine Welle der Empörung ausgelöst, in mehreren argentinischen Städten gab es Proteste. "Ich bin von den Leuten genervt, die einen Bericht ausfüllen, weil da eine Brustwarze ist. Die gleiche Brustwarze, die auch Männer haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass das, was nicht verboten ist, erlaubt ist. Brüste sind keine Genitalien." Tatsächlich ist es umstritten, ob es das argentinische Recht wirklich verbietet, dass Frauen sich "Oben ohne" am Strand zeigen. Die Demonstrantinnen sind jedenfalls der Auffassung, dass es nicht so sein darf. Sie sehen in dem Vorgehen der Polizei einen weiteren Beleg dafür, dass Frauen gegenüber Männern benachteiligt werden.