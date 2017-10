Die quälenden Tage von Manchester enden qualvoll

Früher, als die Welt noch in Ordnung war und es noch keinen Brexit gab und Boris Johnson Bürgermeister von London war, hielt er bei den Parteitagen der Konservativen jedes Jahr eine Rede, auf die sich alle Delegierten freuten. Weil meistens geistreich und witzig und wortgewaltig. Vor allem aber ohne große Hintergedanken. David Cameron war Premierminister, George Osborne sein Schatzkanzler und Boris war einfach nur der Boris.

Dann kam der Brexit.

Cameron schreibt nun seine Memoiren in einer Art Luxus-Laube. Osborne schreibt auch und zwar in seiner Eigenschaft als Chefredakteur des "London Evening Standard" Leitartikel gegen Theresa May und will dem Vernehmen nach nicht eher ruhen, bis die Premierministerin filetiert in Tiefkühlbeuteln in seinem Gefrierschrank ruht. Und Boris? Ist zwar längst nicht mehr nur Boris, sondern Außenminister mit großen innenpolitischen Ambitionen. Aber auch er schreibt. Vorzugsweise über den Brexit und wie er sich den so vorstellt. Erst im "Daily Telegraph", für den er einst als Journalist diente, zuletzt in der "Sun". Johnson sorgt damit unablässig für Aufsehen, Unruhe und Furor. Weshalb vor dem Parteitag der Tories in Manchester die große Frage war, wie lange sich seine Chefin Theresa May noch von ihm her treiben lässt.

Auf Boris Johnson und seine Aussetzer ist Verlass

Man muss wissen: Es gibt zur Zeit nicht viel, worauf bei den Konservativen Verlass ist. Auf Johnson und seine Aussetzer aber schon. Anfang der Woche lief eine wenig schmeichelhafte Dokumentation auf Channel 4, in der Boris auf Auslandstripp in Myanmar zu sehen ist, wie er ein Gedicht von Rudyard Kipling rezitiert über ein burmesisches Mädchen und damit um einen Haar einen diplomatischen Eklat ausgelöst hätte.

Am Dienstag sagte er, man müsse nur die Leichen aus den Straßen von Sirte in Libyen räumen, und schon könne daraus ein Tip-Top-Touristenort werden. So ist das ständig mit Johnson. Er teilt aus. Frisst eine Weile Kreide. Teilt wieder aus. Frisst Kreide. In Manchester hielt er eine für seine Verhältnisse blasse und eklektische Rede, die vom dankbaren Auditorium dennoch und deshalb frenetisch gefeiert wurde, weil die Delegierten von den noch blasseren Vorrednern verbal anästhesiert worden waren.

Das war das Dilemma.

Draußen toben Protestler, drinnen tobt Kleinkrieg

Die Tories erlebten die fadeste Konferenz seit Menschengedenken, eine schmerzhafte Seelensuche, die irgendwie auch den Zustand der gesamten Nation im Jahr eins nach Brexit reflektiert: Wo sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Draußen vor den hohen Gittern lärmten Demonstranten "Tories Out", und drinnen sinnierten sie darüber, was so dramatisch schief laufen konnte in diesen zwölf Monaten seit sie sich trafen bei der letzten Konferenz in Birmingham, euphorisiert seinerzeit vom Referendum.

Ein Jahr kann eine Ewigkeit sein.

Jeder Parteitag hat seinen Star. 2016 hieß der Daniel Hannan, Europa-Abgeordneter und geistiger Architekt des Brexit. In diesem Jahr schlich Hannan eher unbehelligt durch die Flure, trat verhältnismäßig selten auf, wurde von einem Blogger lächerlich gemacht und erzählte, wenn er denn mal auftrat, von der rosigen Zukunft des Vereinten Königreichs, in etwa so rosig wie Singapur.

Dieses Jahr hatten die Tories gleich zwei Stars: Den ehrpusseligen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg, vor kurzem noch als Witzfigur belächelt, der nunmehr Hallen füllte, mit seinem näselndem Eton-Englisch den Brexit besang, damit vornehmlich ältere Damen zum Schwärmen brachte, von denen eine in Ohnmacht fiel. Er befriedete sogar Demonstranten, die eine seiner dreizehn Veranstaltung kurzzeitig kaperten. Sie beschimpften ihn erst, "Sie sind verabscheuungswürdig", ließen sich danach aber mit dem politischen Feind sogar fotografieren.

Dieser Rees-Mogg war es schließlich auch, der die Atmosphäre auf den Punkt brachte: Die Konferenz fühle sich an wie eine Parteiveranstaltung in Nord Korea. Und es war kein Zufall, dass er dieses Verdikt ausgerechnet bei einer Diskussion mit dem Titel "Liegt das intellektuelle Momentum bei den Linken?" zum Vortrag brachte. Denn der zweite Star, obschon physisch nicht anwesend, hing wie ein Gespenst über dem Gelände als ewige Referenzgröße: Jeremy Corbyn, der Labour-Chef und Alt-Linke, der bei der Konferenz der Seinen in Brighton vor Wochenfrist gefeiert wurde wie eine Mischung aus Rockstar und Messias. Und der – da schließt sich der Kreis - seinen Aufschwung ironischer wiederum der Theresa May verdankt. Deren erratische Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, brachte Labour zurück in den Ring und trieb May in die Ring-Ecke.

Ein Festival der faden Redner

Und also feierten die Verlierer in Brighton ein fröhlich anarchistisches Fest, und die Gewinner in Manchester zerrieben sich in Flügelkämpfen über Boris und Brexit und die Zukunft der Partei. Die wenigen Jungen bei den Tories beneideten die Jungen von der anderen Partei. Sie hörten auf Veranstaltungen am Rande, den "Fringes", wie sich insbesondere alte Männer in die Welt der Jugend hineinzudenken versuchten und über Hausbau und sichere Renten nicht hinaus kamen.

Und auch in der Main Hall hörten sie reihenweise leblose Reden weitgehend von alten Männern oder aberwitzig Selbstgefälliges etwa aus dem Mund der Entwicklungshilfeministerin Priti Patel, die es fertig brachte in kürzester Zeit 37 Mal das Personalpronomen "I" zu benutzen.

So war das in Manchester beim Parteitag der Tories, der zu Ende gehen sollte mit einer großen Rede von May. Und dann zu Ende ging mit einer qualvollen Rede von May.

Sie begann stark, entschuldigte sich für die Neuwahlen, versprach Milliarden für den Wohnungsbau. Es schien, als könnte sie eine ihrer besseren Reden liefern. Dann aber stürmte ein Komödiant ans Pult und überreichte ihr ein Schriftstück, mit dem man in Großbritannien Arbeitslosengeld beantragt. Das lächelte und scherzte sie anfangs noch recht gekonnt weg. Räusperte sich hernach allerdings zusehends. Sie hüstelte, die Stimme versagte, sie schien den Tränen nahe, trank Wasser, hustete weiter. Es tat weh, ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich tapfer und bis zum Schluss durch das Manuskript pflügte, während sich zu allem Überfluss hinter ihr auch noch ein Buchstabe aus dem Parteitag-Slogan von der Kulisse löste und zu Boden rauschte.

Das bleibt von Manchester: Die Erinnerung an diese verunglückte Rede, die fast wie eine Metapher ihrer Amtszeit wirkte. Ein bisschen Erinnerung auch an Jacob Rees-Mogg und seine Näseleie. Die Erinnerung vor allem aber daran, dass die Tories neidisch auf Labour blickten.

Und Jeremy Corbyn, Labour-Chef und Tory-Gespenst, wird sich an ruhige Tage erinnern in seinem Schrebergarten im Londoner Norden. Während die Tories ihre Seele suchten und nicht fanden, erntete er auf seiner kleinen Scholle in East Finchley Obst und Gemüse, stopfte das Grünzeug in die Satteltaschen seines Rades, trank ein Tässchen Tee in einem türkischen Café und sprach, es sei ein guter Sommer gewesen.

Er meinte damit nicht seine wiederbelebte Partei oder den moribunden politischen Gegner. Er meinte tatsächlich den Salat, der aus den Satteltaschen lugte.