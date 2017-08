Nordkorea droht USA nach UN-Sanktionen

Die Führung Nordkoreas will trotz der jüngsten UN-Sanktionen nicht von ihrem Atomprogramm abrücken. Stattdessen warnte man die US-Regierung: Solange die USA dem Land feindlich gesinnt seien, werde es keine Verhandlungen geben, erklärte die Führung in Pjöngjang am Montag. Es gebe keinen größeren Fehler für die USA als zu glauben, dass ihr Land auf der anderen Seite des Ozeans sicher sei. US-Präsident Donald Trump und sein Kollege aus Südkorea vereinbarten hingegen, den Druck auf Nordkorea weiter zu erhöhen. Nordkorea stelle "eine ernste und wachsende direkte Bedrohung" für die meisten Länder der Welt dar. Chinas Führung - hier der Außenminister beim Treffen mit seinem US-Kollegen in Manila - zeigte sich bemüht, die Wogen zu glätten, und rief die beiden koreanischen Staaten zum Dialog auf. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel von der SPD sagte am Montag während eines Wahlkampfauftrittes in Baden-Württemberg, er plädiere für Besonnenheit in diesem Konflikt: O-TON BUNDESAUSSENMINISTER SIGMAR GABRIEL (SPD) ("Also, wir reden über eine Gefahr für Millionen Menschen. Eine Militärintervention halte ich nicht für verantwortbar. Natürlich, jeden Tag hat man die Faust in der Tasche geballt, wenn man sieht, was der da oben treibt. Die Sanktionen sind jetzt noch einmal verschärft worden, entscheidend ist aber, dass man sie auch einhält. Und der kann nicht ohne China und der kann nicht ohne Russland regieren. Wenn die sozusagen die Grenzen zumachen, ist der mit seinen Möglichkeiten am Ende. Aber das machen sie bislang eben nicht vollständig." Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung von Nordkorea die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu senken. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten. Zuletzt hatte Nordkorea im Juli zwei Interkontinentalraketen erprobt, was international auf heftige Kritik gestoßen war. Die zuletzt getestete Rakete hätte Experten zufolge auch die US-Westküste erreichen können.