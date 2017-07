Peter Altmaier: "Es gibt keinen Grund für den Rücktritt von Olaf Scholz"

Der G20-Gipfel im Hamburg ist vorbei. Die Diskussion darüber, wer die Verantwortung dafür trägt, dass die Lage während der Randale in der Hansestadt zeitweise außer Kontrolle geraten ist, gewinnt dagegen weiter an Fahrt. Kanzleramtsminister Peter Altmaier von der CDU wies am Montag Forderungen aus der eigenen nach einem Rücktritt von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz zurück. Er könne keinen Grund für einen Rücktritt des SPD-Politikers erkennen, sagte Altmaier. "Der Bund und Hamburg haben gemeinsam diesen Gipfel vorbereitet, wir haben den gemeinsam geplant und durchgeführt und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt zusammenstehen und dass wir nicht davon ablenken, wer schuld ist. Nämlich eine Gruppe von gewissenlosen Randalierern, die sich linksextrem nennen, in Wirklichkeit aber alles mit Füßen treten, was diesen Rechtsstaat ausmacht." Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sieht keinen Grund dafür, dass Scholz zurücktreten muss. Sieht aber dennoch Handlungsbedarf. "Hamburg ist ein schöne, ist eine tolle Stadt und wenn wir nicht mehr bereit sind, große Veranstaltungen in einer Stadt durchzuführen, weil es Anarchoszenen gibt, dann versagt der Staat. Und deshalb, das, was man dort tun muss, seit vielen Jahren: Wenn ich einen Hort der Gewalt habe wie die "Rote Flora" und nichts dagegen unternehme, das gilt dort wie andernorts, dann darf man sich nicht wundern, dass die Gewalt explodiert. Und darüber wird zu reden sein." Nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels hatten Politiker parteiübergreifend harte Strafen für Randalierer und eine Ausweitung der Ermittlungsmöglichkeiten gefordert. Bundes Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte gesagt, dass er die alleinige Verantwortung für die Ausschreitungen bei den - so wörtlich- "Chaoten" sieht.