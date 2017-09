Während US-Nationalhymne: 97-jähriger Veteran kniet gegen Trump

Donald Trumps Streit mit der US-Football-Liga NFL weitet sich aus. Seine wüste Kritik am Kniefall einiger NFL-Spieler während des Abspielens der US-Nationalhymne erhitzt die Gemüter. Zahlreiche Prominente bekunden ihre Solidarität mit den NFL-Spielern: Basketball-Star LeBron James sendet deutliche Worte in Richtung Trump. Soul-Legende Stevie Wonder kniet mit seinem Sohn bei einem Konzert in New York. Auch der Cast der Serie "Star Trek: Discovery" schließt sich dem Protest an. Die "Akte X"-Stars Gillian Anderson und David Duchovny bekunden via Twitter ihre Solidarität mit den Football-Spielern. Sänger John Legend postet seinen Kniefall auf Instagram. Schauspielerin Uzo Aduba zeigt sich solidarisch mit den Sportlern. Ferner stellen sich Pharell Williams, US-Rapper Diddy, Regisseur Michael Moore, J. K. Rowling, Ellen Degeneres und Schauspielerin Olivia Wilde auf die Seite der NFL-Spieler. Trump bezeichnet das Knien als Respektlosigkeit gegenüber Kriegsveteranen. Doch selbst ein 97-jähriger Veteran des Zweiten Weltkriegs kniet mit den NFL-Spielern. Auf Twitter zitiert ihn sein Enkel: "Diese jungen Leute haben jedes Recht zu protestieren."