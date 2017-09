Hohenflüge und Abstürze: Darum ging es für die Parteien seit 2013 auf und ab

Spitzenkandidat: Martin Schulz



Das sorgte für Aufwind: Der Schulz-Effekt. Als Martin Schulz Ende Januar endgültig von Brüssel nach Berlin wechselte und als Kanzlerkandidat der SPD nominiert wurde, katapultierte das die Genossen in ungeahnte Höhen. In den Umfragen erreichte die Partei einen Spitzenwert von 32 Prozent. Damit waren die Sozialdemokraten erstmals seit langer Zeit wieder (fast) auf Augenhöhe mit der CDU, die zwischenzeitlich nur einen Prozentpunkt mehr hatte. 50 Prozent der Wahlberechtigten gaben im Februar zudem an, dass sie Schulz direkt zum Kanzler wählen würden. Auch das war angesichts der Beliebtheit der Kanzlerin mehr als bemerkenswert.



Das sorgte für Sinkflüge: Im Mai 2016 rutschte die SPD auf 19 Prozent, nachdem es Gerüchte um einen Rücktritt von Sigmar Gabriel gegeben hatte - der schlechteste Wert in dieser Legislaturperiode. Forsa-Chef Manfred Güllner kam zu der Einschätzung, dass sich die Mitte der Gesellschaft nicht mehr ausreichend von der SPD vertreten fühle. Daran würden auch Themen wie Mindestlohn und frühere Rente nichts ändern. Vor und nach dem Tief dümpelten die Genossen im Bereich zwischen 20 und 25 Prozent herum. Dort pendelten sich die Werte auch in diesem Jahr wieder ein, nachdem der am Ende doch recht kurze Schulz-Effekt verpufft war. Insgesamt bleibt der Eindruck einer Partei, die sich aufgerieben hat: Die SPD war seit 1998 fast durchgehend an der Regierung beteiligt, lediglich von 2013 bis 2017 saß sie in der Opposition. Nach 2005 war sie zudem immer der Juniorpartner in einer großen Koalition.