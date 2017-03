US-Bundesstaat Hawaii klagt gegen Trumps Einreiseverbot

Das neue Einreisedekret von US-Präsident Donald Trump gerät juristisch unter Beschuss. Der US-amerikanische Bundesstaat Hawaii versucht eine temporäre Aussetzung des Dekrets zu erreichen. Trumps Direktive zielt darauf Besuchern aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA zu verbieten. Hawaii hatte im Vorfeld sein Vorgehen damit begründet, dass der neue Erlass zwar nicht so viele Menschen wie der ursprüngliche betreffe. Aber auch das neue Einreiseverbot weise verfassungsrechtliche und gesetzliche Mängel auf. Ein U.S. Bundesbezirksrichter entschied am Mittwoch, dass der Bundesstaat Hawaii die Trump Regierung wegen des Dekrets vor Gericht bringen kann. Eine erste Anhörung ist für den 15. März geplant, einen Tag bevor das Einreiseverbot in Kraft treten soll. Bereits das erste Dekret des neuen US-Präsidenten scheiterte an den US-Gerichten. Zuvor sorgte das Dekret für Chaos und Proteste an US-amerikanischen Flughäfen.