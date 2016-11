Die News rund um den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl:

+++ 12.55 Uhr: Merkel telefoniert mit Trump +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Das teilte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin mit. Merkel habe dem Republikaner zu seiner Wahl gratuliert und ihm mitgeteilt, dass sie sich darauf freue, ihn "spätestens zum G20-Gipfel in Deutschland begrüßen zu können". Das Treffen der 19 wichtigen Industriestaaten und Schwellenländern sowie der EU ist Anfang Juli 2017 in Hamburg.

+++ 12.31 Uhr: Hollande will mit Trump telefonieren +++

Frankreichs Staatschef François Hollande will noch am Freitag mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump telefonieren. Das sagte der Staatschef dem französischen TV-Sender France 2. Hollande nahm in Paris an einer Zeremonie teil, die an den Waffenstillstand nach dem Ersten Weltkrieg am 11. November 1918 erinnert. Der Sozialist hatte sich kritisch über die Wahl Trumps geäußert: Es beginne nun eine Periode der Unsicherheit.

+++ 12.02 Uhr: Etiketteberaterin empfiehlt Melania Trump weniger Laszivität +++

Die Etiketteberaterin Susanne Hellbach-Grosser hat der künftigen First Lady Melania Trump weniger Laszivität empfohlen. "Wenn ich mir ihr sexy Image so angucke, dann sind auch Gestik und Mimik ein ganz wichtiger Aspekt", sagte die Präsidentin des Netzwerks "Etikette Training International" im Südwestrundfunk. "Wer sich die Fotos von ihr betrachtet, sieht, dass sich Gesichtsausdruck und Pose meist gleichen - einen weniger lasziven Gesichtsausdruck wird sie sich angewöhnen müssen."

Hellbach-Grosser sagte, niemand könne es sich leisten, grob gegen internationale Gepflogenheiten zu verstoßen. Sie glaube aber, dass Melania Trump nicht beratungsresistent sein werde. Außerdem sehe sie auch positive Vorzeichen für die ersten Auftritte auf internationalem Parkett. "Angeblich spricht ja Frau Trump neben ihrer Muttersprache auch noch Italienisch, Französisch, Englisch und Deutsch - und ich finde, Sprachkenntnisse sind eine ganz gute Basis für Staatsbesuche."

Fullscreen





+++ 11.27 Uhr: Zuckerberg: Falsche News bei Facebook entschieden nicht die Wahl +++

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat bezweifelt, dass weit verbreitete Falschmeldungen bei dem Online-Netzwerk den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA mitentschieden hätten. "Ich persönlich halte es für eine ziemlich verrückte Idee, dass falsche News auf Facebook, die nur einen sehr geringen Anteil der Inhalte ausmachen, die Wahl auf irgendeine Weise beeinflusst haben könnten", sagte Zuckerberg bei einem Auftritt auf der Konferenz "Techonomy" in Kalifornien in der Nacht zum Freitag. Die Wähler entschieden auf Grundlage ihrer Lebenserfahrung.

Facebook war im Wahlkampf vorgeworfen worden, das Online-Netzwerk habe zu wenig gegen die Ausbreitung gefälschter Nachrichten-Artikel unternommen. Die angeblichen Berichte gossen meist Wasser auf die Mühlen des republikanischen Präsidentschaftsanwärters Donald Trump. So hieß es zum Beispiel, der Papst habe dessen Kandidatur unterstützt. Facebook ist für viele Mitglieder zu einer wichtigen Nachrichtenquelle geworden.

+++ 09.10 Uhr: EU-Handelskommissarin erwartet Pause der TTIP-Gespräche +++

Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten erwartet die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström eine Unterbrechung der TTIP-Freihandelsgespräche. "Es gibt gute Gründe zu glauben, dass es eine Pause bei TTIP geben wird, dass das hier nicht die größte Priorität für die neue Regierung sein dürfte", sagte sie am Freitagmorgen in Brüssel. Trump hatte sich im Wahlkampf kritisch zu internationalen Freihandelsverträgen ausgesprochen.



Malmström plädierte dafür, dass beide Seiten auf "technischer Ebene" in Kontakt bleiben sollten. Zur Frage, ob es weitere Verhandlungsrunden geben werde, sagte sie hingegen: "Wahrscheinlich nicht." Bei bisher 15 offiziellen Gesprächsrunden, die wechselweise in Europa und den USA stattfinden, haben beide Seiten versucht, sich in der konkreten Formulierung des Abkommens näherzukommen. Die EU und die USA verhandeln seit 2013 über eine "Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft" (TTIP).

+++ 8.24 Uhr: Trudeau bietet Trump neue Verhandlungen über Handelsabkommen Nafta an +++

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hat dem zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump angeboten, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta neu zu verhandeln. "Wenn die Amerikaner über Nafta sprechen wollen, dann werde ich das gerne tun", sagte Trudeau am Donnerstat (Ortszeit) in Sydney in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia, wie die Zeitung "The Globe and Mail" berichtete. Es sei wichtig sicherzustellen, dass die Vorteile von Handelsabkommen erhalten blieben. Trump hatte im Wahlkampf Nafta als das schlimmste jemals unterzeichnete Handelsabkommen bezeichnet.

+++ 8.09 Uhr: Hollywood-Star Waltz gibt sozialen Netzwerken Mitschuld am Trump-Sieg +++

Oscar-Preisträger Christoph Waltz sieht in den sozialen Netzwerken eine Ursache für den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl. "Diese sogenannten sozialen Netzwerke haben ja auch eine sehr, sehr hohe antidemokratische und undemokratische Energie", sagte der Schauspieler in einem Gespräch der österreichischen Nachrichtensendung "ZiB24". "Und ich wage zu bezweifeln, dass dieser brunzdumme Irrsinn ohne sogenannte soziale Netzwerke so schnell zu verbreiten gewesen wäre."



Er sei nach dem Sieg des Republikaners sehr besorgt. "Wenn Trump mit dem Erfolg hat, was er im Wahlkampf angekündigt hat, dann ist das Ende erreicht", sagte der 60-jährige gebürtige Wiener.

Fullscreen





+++ 7.08 Uhr: Chefin des Pepsi-Konzerns berichtet von Ängsten ihrer Angestellten vor Trump +++

Die Chefin des US-Getränkeriesen Pepsi hat von erheblichen Ängsten in der Belegschaft nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Donald Trump berichtet. "Unsere Angestellten fragen sich: 'Sind wir hier noch sicher?'", sagte Pepsi-Chefin Indra Nooyi am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Podiumsdiskussion in New York. Dies betreffe "insbesondere jene Angestellten, die nicht weiß sind oder die schwul, lesbisch oder transsexuell sind", sagte die Konzernchefin.



Von dem designierten Präsidenten verlangte Nooyi, "als erstes klarzustellen, dass in den Vereinigten Staaten jeder sicher ist". Sie könne nur hoffen, dass Trumps Ausfälle gegen Einwanderer, Muslime und andere Minderheiten "lediglich Wahlkampfrhetorik" gewesen seien.

+++ 5.54 Uhr: Trump: Proteste werden von Medien angestachelt +++

Wahlsieger Donald Trump hat den Medien die Schuld an Protesten gegen ihn gegeben. Gerade sei eine sehr offene und erfolgreiche Präsidentenwahl zu Ende gegangen, twitterte Trump. "Jetzt protestieren professionelle Demonstranten, angestachelt von den Medien. Sehr unfair!" Am Mittwoch und Donnerstag gingen Tausende Menschen in Städten im ganzen Land auf die Straße und machten ihrem Unmut über den Ausgang der Präsidentenwahlen Luft. Demonstranten versammelten sich auch vor dem Trump-Tower in New York, wo der Milliardär wohnt.



Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. November 2016

Am Donnerstag empfing Präsident Barack Obama seinen Nachfolger im Weißen Haus. Das Treffen sei sehr gut verlaufen, die Chemie habe gestimmt, so Trump. Seine Frau Melania habe sich mit First Lady Michelle Obama ebenfalls gut verstanden. "Melania mochte Mrs O."

+++ 4.21 Uhr: US-Außenministerium sorgt sich um Zukunft des Atomabkommens unter Trump +++

Das US-Außenministerium hat sich besorgt über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran unter der künftigen US-Regierung gezeigt. Es sei "im Interesse der Welt", dass sich alle Vertragsparteien auch in Zukunft "an die Vereinbarung halten", mahnte Außenamtssprecher Mark Toner am Donnerstag in Washington. Auf die Frage, ob der Iran nach einem Ausstieg der USA aus dem Abkommen ein Atomwaffenprogramm starten könnte, sagte Toner: "Ja, das ist die Realität der Lage."



Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen im Wahlkampf als "katastrophal" bezeichnet und einen Ausstieg unter seiner Regierung angekündigt. Er warf der gegenwärtigen US-Regierung vor, dem Iran zu viele Zugeständnisse gemacht zu haben.

+++ 3.47 Uhr: Russland bestätigt Kontakt zu Trumps Wahlkampfteam +++

Im erbitterten US-Wahlkampf hat Russland Kontakt zum Team des Republikaners Donald Trump gepflegt. Das sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax in Moskau. Russische Vertreter hätten Verbindungen zu Mitarbeitern des späteren Wahlsiegers gehabt. "Wir werden diese Arbeit selbstverständlich auch nach den Wahlen fortsetzen", sagte Rjabkow. Details nannte er nicht. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte jedoch nach Angaben russischer Medien, dass russische Vertreter Kontakte zu den Wahlstäben sowohl der Demokraten als auch der Republikaner gehabt hätte.

Trump hatte im Wahlkampf mit positiven Äußerungen über Kremlchef Wladimir Putin Aufsehen erregt. Auch der russische Präsident hatte warme Worte für Trump gefunden und ihm nach Bekanntwerden des Wahlsiegs als einer der ersten Staatschefs gratuliert.





+++ 2.26 Uhr: Pentagon will Pläne für Truppenverstärkung in Osteuropa fortsetzen +++

Das US-Verteidigungsministerium will seine Pläne für eine Verstärkung der Truppenpräsenz in Europa auch nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Donald Trump vorerst fortsetzen. Die Pläne würden "so ausgeführt, wie sie mit unseren Verbündeten in der Nato abgestimmt wurden", sagte Pentagon-Sprecher Peter Cook in Washington. Die derzeitige Ministeriumsführung werde es "der künftigen Regierung überlassen, ihre eigene Politik zu erklären".



Trump hatte im Wahlkampf eine Reduzierung des militärischen Engagements der USA in Europa in Aussicht gestellt. Er argumentierte, dass sein Land bislang zu große Lasten trage. Von den Nato-Verbündeten verlangte er einen größeren finanziellen Beitrag für den militärischen Schutz. Die Nato hatte im Sommer als Reaktion auf Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt beschlossen, vier Kampfbataillone mit jeweils rund tausend Soldaten nach Osteuropa zu verlegen. Die Einheiten sollen Anfang des kommenden Jahres in den drei baltischen Staaten und Polen stationiert werden.

+++ 1.01 Uhr: Whistleblower Snowden: Trump ist nicht einzige Gefahr +++

Der Whistleblower Edward Snowden hat davor gewarnt, den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump als alleinige Bedrohung für die Privatsphäre zu sehen. Die staatliche Internet-Überwachung sei eine globale Gefahr, sagte Snowden über eine Live-Verbindung nach Amsterdam. Die Wahl Trumps "ist ein dunkler Moment in der Geschichte unserer Nation, aber es ist nicht das Ende der Geschichte", sagte Snowden. Der Computerspezialist übte auch Kritik am amtierenden US-Präsidenten Barack Obama. Auch er habe seine Versprechen im Zusammenhang mit Internet-Überwachung und der Schließung des US-Gefängnisses Guantanamo Bay auf Kuba nicht gehalten. "Obama hat uns enttäuscht." Snowden hatte 2013 eine der größten Geheimdienstaffären der vergangenen Jahrzehnte ans Licht gebracht.

+++ 00.14 Uhr: Neue Proteste gegen Trump - Trump Tower mit Sattelschleppern geschützt +++

Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sind Tausende Bürger von der West- bis zur Ostküste auf die Straßen gegangen. In New York protestierte am Mittwochabend eine große Menschenmenge mit der Parole "Nicht mein Präsident!" gegen den zukünftigen US-Präsidenten. Auch in Chicago, Seattle und in Kalifornien machten viele Bürger ihren Unmut über den umstrittenen Republikaner Luft. Nach Angaben des Senders CNN wurden aus sieben Städten Proteste gemeldet.

Fullscreen

In Manhattan mischte sich der Dokumentarfilmer Michael Moore ("Trumpland") unter die Demonstranten. Am Mittwochabend postete er auf Facebook ein Video von der aufgebrachten Menschenmenge. Viele Demonstranten hatten sich auch vor dem Trump-Tower in New York versammelt. Vor dem Gebäude standen sandgefüllte Sattelschlepper zum Schutz.

Im nordkalifornischen Berkeley hatten mehr als 2000 Schüler am Mittwochvormittag (Ortszeit) den Unterricht ausfallen lassen. Stattdessen zogen sie mit Plakaten und lauten Rufen, begleitet von ihren Lehrern, durch die Universitätsstadt. Einige schwenkten die mexikanische Fahne und wetterten auf spanisch gegen Trump.