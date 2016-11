Alle Nachrichten zur Wahl von Donald Trump im stern-Newsticker:

+++ 06.35 Uhr: Vor allem weiße Nicht-Akademiker verhelfen Trump zum Sieg +++

Den Kern der Trump-Anhängerschaft bilden weiße Männer ohne Hochschulabschluss. In dieser Gruppe stimmte laut einer auf Nachwahlbefragungen beruhenden Analyse der Zeitung "Washington Post" eine Mehrheit von 72 Prozent für den Republikaner. Aber auch unter den weißen Männern mit akademischer Ausbildung lag er demnach mit einem Anteil von 54 Prozent deutlich vor Clinton, die in dieser Gruppe nur auf 39 Prozent kam.



Auch unter weißen Frauen fand Trump trotz seiner vulgären Sprüche und Prahlereien mit sexuellen Übergriffen beachtliche Zustimmung. 62 Prozent der weißen Frauen ohne Hochschulabschluss stimmen für ihn. Unter den weißen Akademikerinnen waren es immerhin noch 45 Prozent, für Clinton stimmten 51 Prozent.

+++ 06.02 Uhr: Biden: Auch von Trump geführte USA wird zu Israel stehen +++

Auch unter einem Präsidenten Donald Trump werden die USA nach Einschätzung des scheidenden Vizepräsidenten Joe Biden fest an der Seite Israels stehen. "Wir haben einen der spaltendsten Wahlkämpfe in der jüngeren Geschichte der USA hinter uns und ich weiß, dass viele Menschen sich Sorgen machen, was das für Israel bedeutet", sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Preisverleihungsgala des Jüdischen Weltkongresses (WJC) in New York. Er habe aber "überhaupt keinen Zweifel" daran, dass auch eine von Trump geführte Regierung weiter fest an der Seite Israels stehen werde.

+++ 05.21 Uhr: Ex-Außenminister Kissinger: "Hatte anderen Wahlausgang erwartet"

Der frühere republikanische US-Außenminister Henry Kissinger hat den Sieg für Donald Trump bei der Präsidentenwahl nicht kommen sehen. "Ich hatte das Gegenteil von dem erwartet, was passiert ist", sagte Kissinger am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Preisverleihungsgala des Jüdischen Weltkongresses (WJC) in New York. Er habe aber die Hoffnung, "dass wohlwollende Haltung, offene Diskussionen und das Zusammenstehen hinter Schlüsselthemen" in den USA fortbestehen würden. Der 1923 in Fürth geborene Kissinger war zwischen 1973 und 1977 Außenminister der USA.

+++ 04.23 Uhr: Röttgen: Jugendarbeitslosigkeit Nährboden für Politiker wie Trump +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat nach dem Wahlsieg von Donald Trump vor den politischen Folgen der hohen Jugendarbeitslosigkeit in europäischen Ländern gewarnt. Diese sei "auf Dauer unvereinbar mit stabiler Demokratie" und ein "Nährboden für Politiker vom Schlage Trumps", sagte Röttgen der "Welt".



Röttgen verlangte eine gemeinsame europäische Kraftanstrengung, um "die in Europa seit vielen Jahren grassierende Jugendarbeitslosigkeit als gemeinsames Problem zu erkennen und zu bekämpfen". Raten zwischen 25 und über 50 Prozent erwerbsloser Jugendlicher führten dazu, "dass halbe Generationen von jungen Menschen das Gefühl bekommen: Diese Gesellschaft, diese Marktwirtschaft braucht mich nicht, es gibt keinen Platz für mich."

+++ 03.11 Uhr: Verteidigungspolitiker erwartet wegen Trump mehr Bundeswehr-Einsätze +++

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl könnten auf Europa größere Rüstungsausgaben zukommen. Der Verteidigungspolitiker Henning Otte (CDU) rechnet mit größeren Aufgaben für die Bundeswehr. "Wir können uns weniger darauf verlassen, dass die USA sich in den Krisengebieten der Welt engagieren und damit auch zur Sicherheit hier in Europa beitragen", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. "Das wird mehr Einsätze für die Europäer bedeuten, speziell für die Rahmennation Deutschland", fügte er hinzu.



Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte in einer Rede in Berlin mehr europäische Verantwortung in der Verteidigungspolitik - "bis hin zum Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee". Unabhängig vom Wahlausgang in den USA müsse man sich von der Vorstellung verabschieden, die Amerikaner seien für die Sicherheit Europas zuständig. "Das müssen wir schon selbst tun", sagte Juncker am Mittwochabend in Berlin.

+++ 02.24 Uhr: Donald und Melania Trump am Donnerstag zu Gast bei den Obamas im Weißen Haus +++

Bei einem ersten Treffen im Weißen Haus will US-Präsident Barack Obama mit seinem designierten Nachfolger Donald Trump die Amtsübergabe besprechen. Die Begegnung solle am Donnerstagvormittag (11.00 Uhr Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Oval Office, dem Amtszimmer des US-Präsidenten, stattfinden, kündigte das Weiße Haus am Mittwoch an. Danach sei eine kurze Begegnung der beiden Politiker mit der Presse geplant.



Trump werde seine Ehefrau, die künftige First Lady Melania Trump, zu dem Treffen ins Weiße Haus mitbringen, hieß es weiter. Michelle Obama werde sie im Wohnbereich des Präsidentensitzes unter Ausschluss der Presse zu einem Gespräch empfangen.

+++ 01.35 Uhr: Schäuble nach Trump-Sieg besorgt über politisches Klima auch in Europa +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einem Trump-Effekt in Europa gewarnt. "Demagogischer Populismus ist nicht nur ein Problem Amerikas", schrieb Schäuble in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung. "Auch anderswo im Westen sind die politischen Debatten in einem Besorgnis erregenden Zustand."



Eine der Ursachen des zunehmenden Populismus sei, "dass die Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht immer ein gutes Bild" abgäben, schrieb Schäuble. Zudem seien Entscheidungsprozesse häufig kaum noch nachvollziehbar. Hinzu komme die meinungsbildende Wirkung des Internet. Dort sei inzwischen "völlig egal, ob Behauptungen wahr sind - Hauptsache, der Empörungsgrad stimmt", kritisierte Schäuble.

+++ 00.22 Uhr: Miley Cyrus appelliert unter Tränen an Donald Trump +++



Miley Cyrus (23) hat sich nach der Wahlniederlage ihrer Wunschkandidatin Hillary Clinton mit einer tränenreichen Videobotschaft an Donald Trump gewandt. Am Mittwoch postete die Schauspielerin und Sängerin das über zwei Minuten lange Video auf Twitter. Darin bat sie den zukünftigen US-Präsidenten schluchzend, die Menschen mit Liebe, Mitgefühl und Respekt zu behandeln.



Man sollte die Menschen so annehmen, wie sie sind, daher würde sie auch ihn als Präsidenten akzeptieren, sagte Cyrus in Tränen aufgelöst. Sie stellte zuvor aber auch klar, dass sie jeden außer Trump im Wahlkampf unterstützt habe, erst Bernie Sanders, dann Clinton. Sie sei unendlich traurig darüber, dass es Clinton nun verwehrt bleibt, als erste US-Präsidentin ins Weiße Haus zu ziehen. Am Ende schluchzt sie: "Danke, Hillary, dass du uns alle inspiriert hast."