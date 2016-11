Kaum ein US-Präsidentschaftswahlkampf der jüngsten Geschichte hat die US-Bevölkerung derartig polarisiert wie der gerade zurückliegende. Selten zuvor wurde so klar, wie tief gespalten die USA sind - und wie fundamental gegensätzlich die Visionen für die Zukunft der USA auf Seiten der Republikaner und der Demokraten sind. Donald Trump versprach seinen Wählern einen radikalen Kurswechsel und sicherte sich so das mächtigste Amt auf diesem Planeten. Nun blickt die Welt bang in Richtung Washington.



Nach wenigen Tagen mit Trump als designiertem Präsidenten kommt allerdings Hoffnung auf: Waren viele Versprechen, die Trump im Wahlkampf gab, nur Wahlkampfrhetorik? Tatsächlich hat Trump im ersten großen Interview nach seinem Sieg so manche Aussage aus seiner Kampagne relativiert. In einigen Punkten zeichnet sich gar ein Bruch mit dem Donald Trump ab, den man aus dem US-Wahlkampf kannte.

1. Hillary Clinton ins Gefängnis stecken



Im Kampf ums Weiße Haus warf Populist Trump seiner Kontrahentin Hillary Clinton immer wieder vor, korrupt zu sein. In der dritten TV-Debatte hatte Trump zudem angekündigt, nach Amtsantritt einen Sonderermittler einsetzten zu wollen, der Clintons E-Mail-Affäre erneut unter die Lupe nehmen sollte. #Lockherup, "sperr sie ein", hatten Trump-Supporter noch auf der Wahlparty gerufen. Es war ein Kernbestandteil der letzten Wahlkampfwochen. Im Interview mit CBS schlug Trump deutlich versönlichere Töne in diesem Punkt an, er schwärmte gar fast von den Clintons: Hillary habe ihm in einem "reizenden" Telefonat in der Wahlnacht zu seinem Sieg gratuliert. "Sie hätte nicht netter sein können." Sie sagte schlicht, "Glückwunsch, Donald, gut gemacht" - und ich antwortete: "Du warst eine großartige Konkurrentin. "Sie ist sehr stark und sehr klug", so Trump.



Bill habe ihn dann am Donnerstag nach der Wahl angerufen, und auch er "hätte nicht freundlicher sein können". Gegenüber CBS sagte Trump über die Clintons: "Sie sind gute Menschen. Ich will ihnen nicht schaden." Zwar räumte Trump ein, Hillary Clinton habe "einige schlechte Dinge getan" und dass er über einen Sonderermittler nachdenken werde. Seine Prioritäten lägen zunächst jedoch woanders. Zu CBS sagte er zur Clinton-Frage, "Das nächste Mal wenn wir '60 Minutes' machen, werde ich euch eine sehr, sehr gute und definitive Antwort auf diese Frage geben."



2. Homoehe wieder abschaffen



Unmittelbar nach Trumps Wahlerfolg herrschte auch in der LGBT-Community Panik. Schließlich hatte sich Donald Trump in der Vergangenheit mehrfach gegen die Schwulen-Ehe ausgesprochen. In einem Interview mit Fox News sagte Trump schon im Jahr 2011: "Für mich fühlt sich das ( Homoehe) nicht richtig an. Ich bin dagegen und bekomme viel Druck weil ich aus New York komme (…) Aber ich bin gegen die Schwulen-Ehe." Gegenüber CNN sagte Trump im vergangenen Jahr, er vertrete "traditionelle Ehen", also zwischen Mann und Frau.



Auch in der Frage der Homo-Ehe schlug Trump im Interview mit CBS einen anderen Ton an: Auf die Frage, ob er die Homoehe unterstütze, antwortete er, es sei für ihn "in Ordnung". Dieser Punkt sei für ihn abgehakt, "es ist irrelevant weil es (die Homoehe) schon beschlossen wurde. Es ist Gesetz. Es wurde durch das Verfassungsgericht beschlossen (…) und das ist in Ordnung für mich", so Trump.



3. "Obamacare" abschaffen oder ersetzen

Als Kandidat hatte Trump die als "Obamacare" bekannte US-Gesundheitsreform als "Katastrophe" bezeichnet und angekündigt, er werde sie "als Erstes" rückgängig machen. "Obamacare" macht eine Krankenversicherung für alle zur Pflicht. Wer sie sich nicht leisten kann, erhält Zuschüsse. Nach Angaben der Obama-Regierung hat die Reform mit allen ihren Facetten insgesamt zusätzlich 20 Millionen Menschen eine Krankenversicherung gebracht. Gegenüber CBS ist er von diesem Wahlversprechen teilweise abgerückt. Er wolle Teile der Gesundheitsreform beibehalten, sagte Trump. Bereits am Freitag hatte er in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal" angedeutet, dass er "Obamacare" möglicherweise nur nachbessern und nicht wie versprochen komplett abschaffen wolle.



Sein frisch designierter Stabschef im Weißen Haus Reince Priebus sagte laut Nachrichtenagentur AFP, Obamacare werde außer Kraft gesetzt und ersetzt werden. Wie es mit Obamacare weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt also unklar.

4. Mit dem "politischen Establishment" aufräumen



Zu den vielen Zielscheiben von Trumps Polemik gehörte auch das politische "Establishment" in Washington - das der Demokraten wie der Republikaner. Auf seinem neuen Posten wird Trump sich nun aber zumindest teilweise mit diesem Establishment arrangieren müssen. Denn ohne die Republikaner im Kongress wird die Trump-Regierung viele ihrer Vorhaben nicht durchsetzen können. Sein neuer Stabschef Reince Preibus ist als Chef der Republikaner eine feste Größe im Washingtoner Establishment.

5. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen



Ein Mauerbau an der Grenze zu Mexiko war eines der zentralen Forderungen von Trumps Wahlkampf. Deswegen ist es wenig verwunderlich, dass er im Großen und Ganzen an seiner Linie festhalten will. Gegenüber CBS bekräftigte er den Plan, eine Mauer zu errichten. Im Wahlkampf hatte er allerdings immer wieder betont: "Ich werde eine große Mauer bauen" - von Zäunen hatte Trump im Wahlkampf hingegen nicht gesprochen. Offenbar sieht der designierte US-Präsidenten das heute anders. Gegenüber CBS sagte er, die Mauer werde sich nicht über den gesamten Grenzverlauf von 3200 Kilometern erstrecken. Einige Abschnitte sollen demnach durch einen Zaun gesichert werden. Schon heute verlaufen entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko hunderte Kilometer Zäune.