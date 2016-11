Nachdem klar war, dass Donald Trump die US-Präsidentenwahl gewonnen hatte, gingen hunderte Demonstranten in Kalifornien auf die Straße. So wie hier in Santa Cruz skandierten sie Anti-Trump-Slogans. "Du bist nicht Amerika, wir sind Amerika" - war zu hören. Bei den Demonstrationen kam es auch zu Ausschreitungen. Im Zentrum von Oakland setzten Demonstranten ein Porträt von Trump in Brand, schlugen die Scheiben von Geschäften ein und zündeten Autoreifen sowie Müll an. Proteste gab es auch an der Universität von Berkeley und an der Universität von Kalifornien in Davis. Vor den Protesten hatte es eine der spannendsten Wahlnächte in der amerikanischen Geschichte gegeben. Erst Stunden nach Schließung der Wahllokale stand fest, dass Trump die für einen Sieg notwendige Schwelle von 270 Wahlleuten überschritten hatte. In einigen Bundesstaaten machten nur wenige tausend Stimmen den Unterschied aus. Trump triumphierte nicht nur in Staaten, die traditionell republikanisch wählen. Es gelang ihm auch, einige "Swing States" zu erobern, in denen von Wahl zu Wahl mal die Republikaner, mal die Demokraten die Nase vorne haben, etwa Ohio und Florida.