Es war ein heißer Tanz und ab und zu gingen sie sich fast an die Gurgel. Als feststand, dass Donald Trump der neue Präsident der USA wird, fielen in Deutschland schon den meisten fast die Augen zu. Ein Ergebnis, das viele so nicht erwartet hatten. CNN, n-tv und Stern haben eingeladen. Rund 700 Gäste sind in die Berliner Bertelsmann-Repräsentanz gekommen zu einer der größten Wahlparties Deutschlands. Typisch Amerikanisch: Zu Blues und Burger. Aber auch zu Diskussionen und Liveschalten. Stern-Chefredakteur Christian Krug, Hans Demmel n-tv-Geschäftsführer und CNN begrüßen ihre Gäste. Gemeinsam verfolgten alle den Endspurt im Kampf um das Weiße Haus und der hatte es in sich.

US-Botschafter aus Berlin, John B. Emerson: “Well I think it has been a very unusual election. I think on a... its become a more personal election, then usual they are.”

Christian Krug: “Es gab noch nie so eine Schlacht. Ich fand es auch noch nie so spannend.”

n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel: “Und es hatte aus meiner Sicht schon eine extrem hohe Oberflächlichkeit.”



Gayle Tufts: “Es war erschöpfend, muss man sagen."



CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen: “Also ich fand den Wahlkampf einen der am härtesten geführten, den ich jemals gesehen hab, und gleichzeitig war der Wahlkampf aber auch anders, als jeder Wahlkampf, den die USA auch jemals gesehen hat.”



Dieser Wahlkampf ist nun Geschichte: Ab dem 20. Januar wird dann das Realität, was für viele unvorstellbar war.