Der Showdown läuft. In wenigen Stunden wird feststehen, wer die nächsten vier Jahre die Vereinigten Staaten von Amerika regieren wird. Ein letztes Mal wendet sich Hillary Clinton in einer Videobotschaft auf Facebook an die Bevölkerung und schließt damit ihren Wahlkampf ab.

"Heute bitte ich Sie um Ihre Stimme. Lasst uns morgen Geschichte schreiben", leitet die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ihre Ansprache ein. "Es geht nicht nur um meinen Namen oder den meines Gegners auf der Liste. Es geht darum, welche Art von Land wir für unsere Kinder und Enkel wollen. Ist Amerika dunkel und spaltend oder hoffnungsvoll und einend", beginnt Clinton und spielt damit auf die immer wiederkehrenden düsteren Zukunftsmalereien an, derer sich Donald Trump im Wahlkampf so oft bedient hat.

Friedensangebot an Trump-Fans

"Ich bin davon überzeugt, dass unsere besten Tage vor uns liegen, wenn wir alle dafür kämpfen. Ich will eine Präsidentin für alle Amerikaner sein, nicht nur für diejenigen, die mich wählen werden", fährt sie fort - ein Friedensangebot an alle Trump-Anhänger nach einem schmutzigen Wahlkampf.

Die Demokratin wirkt ruhig und besonnen. Der Name ihres Kontrahenten fällt kein einziges Mal und doch weiß jeder, wer gemeint ist. Damit gelingt ihr ein kluger Schachzug. Trump muss nicht mehr beim Namen genannt werden. Jeder weiß, worum es geht.



Ihren Wahlaufruf schließt Clinton mit einem Satz, den Donald Trump berüchtigt gemacht hat. "I am Hillary Clinton and one last time: I approve this message", sagt sie lächelnd in die Kamera (zu deutsch: "Ich bin Hillary Clinton und zum letzten Mal: Ich genehmige diese Botschaft"). Trump pflegte während des Wahlkampfs seine Werbevideos mit den Worten abzuschließen: "I am Donald Trump. And I approve this message".

Millionen für Werbevideos

Im Netz wird Clintons Botschaft mit Begeisterung aufgenommen. Mehr als sieben Millionen Menschen haben es sich in den vergangenen Stunden angesehen. "Ich freue mich darauf, die erste amerikanische Präsidentin in der Geschichte erleben zu können", kommentiert eine Nutzerin.

Beide Kandidaten investierten zum Schluss des Wahlkampfs noch einmal Millionen in abschließende Werbespots.