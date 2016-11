Jubel auf der Wahlparty von Donald Trump in New York. Der 70-Jährige strafte einmal mehr die Umfragen Lügen, die Clinton im Vorteil sahen. Selbst in Bundesstaaten, die die frühere First Lady eigentlich fest für sich eingeplant hatte, schnitt der Immobilienmogul überraschend stark ab und konnte schließlich die Wahl gewinnen. In den Umfragen vor der Wahl hatte Clinton deutlich vorne gelegen. Entsprechend groß war die Trauer und Enttäuschung bei den Anhängern der Demokratin. Clintons Wahlkampfmanager schickte Anhänger sogar vorzeitig nach Hause. Die Reaktionen auf das Ergebnis fielen gemischt aus. Vor dem Weißen Haus versammelten sich Hunderte Anti-Trump-Demonstranten und ließen ihrem Unmut über das Ergebnis Luft: "Fuck Donald Trump, wir waren so nah dran die erste Frau als Präsidentin zu haben, und jetzt haben wir diesen Typen, der ein weißer Nationalist ist." Auch in Washington bei einer Wahlparty war man fassungslos. "Ich bin absolut baff, es ist so komisch, ich habe während des Brexit in England gewonnen, aber das hier ist fast schlimmer total unerwartet." "Ich bin geschockt, meine Freunde sind es, meine Bekannten aus der ganzen Welt." In Florida knallte dagegen die Sektkorken, hier feierten die Wähler den Sieg von Donald Trump: "Ich freue mich, am Anfang mochte ich nicht, aber jetzt liebe ich ihn, und ich bin froh, dass er ein Mann des Wandels ist." "Wir haben die Korruption auf allen Ebenen bei den Demokraten und bei den Republikanern satt." "Erinnern sie sich an Ronald Reagan. Er war auch kein Politiker, er war Künstler. Donald Trump ist nicht politisch, aber wird ein guter Präsident, weil er ein guter Geschäftsmann ist." In seiner Rede versprach Trump, er wolle Präsident aller Amerikaner sein. Doch wird das eine der größten Herausforderung für den 70-Jährigen werden. Denn Donald Trump hatte im Wahlkampf durch seine zum Teil sehr aggressiven und verächtlichen Statements tiefe Gräben aufgeworfen.