Hochspannung in den Vereinigten Staaten: An einem historischen Wahlabend naht die Entscheidung über den 45. Präsidenten der USA. Es sieht zunehmend nach einem Wahlsieg von Donald Trump aus, da er in wichtigen Swing States die Nase vorn hat. Sowohl Florida und North Carolina als auch Ohio gehen an den Republikaner - dies galt vor der Wahl als entscheidend. Allerdings war das Stimmungsbarometer in beiden Wahlkampflagern schon früh am Abend mehrfach in verschiedene Richtungen ausgeschlagen.

Nach ersten Auszählungsergebnissen herrschte im Lager der Demokratin Hillary Clinton verhaltener Optimismus, sie könne als erste Frau in der Geschichte der USA die Macht im Weißen Haus übernehmen. Die 69 Jahre alte Demokratin Clinton hatte zwar anfangs - ebenso wie ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump - nur die Bundesstaaten gewinnen können, in denen sie ohnehin klar als Siegerin gehandelt worden war. Doch ihre frühe Performance in Swing States Pennsylvania und North Carolina machte im Lager der Demokraten Mut. Doch nun ist North Carolina verloren und mit jedem Erfolg Trumps gibt es mehr Sorgenfalten in den Gesichtern.





Republikaner behalten Mehrheit im Repräsentantenhaus



Ohnehin schon enttäuschend für Clinton: Einen Umschwung im von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus gelang ihr nicht. Die Demokraten verfehlten dieses Ziel klar. Noch völlig offen war hingegen der Ausgang der Wahlen zum Senat. Dort hofften die Demokraten, die Mehrheit zurückerobern zu können. Jeder der 50 US-Bundesstaaten stellt zwei Senatoren; neu gewählt wurden 34 der 100 Senatoren. Die Republikaner haben seit 2014 die Kontrolle im Oberhaus und verfügen derzeit über 54 Sitze, die Demokraten über 44, zu ihrem Lager werden zwei unabhängige Senatoren gerechnet. Im Falle eines immer noch möglichen Wahlsieges müsste Hillary Clinton also womöglich gegen beide Häuser anregieren, Trump dürfte auf Rückendeckung beider Kammern hoffen.

Im Hauptquartier von Donald Trump herrschte zunächst dennoch keine gute Stimmung. Der US-Sender CNN zitierte einen hochrangigen Trump-Berater mit den Worten: "Wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen." Mittlerweile scheint dieses Wunder jedoch wahr zu werden. Die renommierte "New York Times" bezifferte die Siegchance für Trump zunächst 61 und nun auf 95 Prozent. Zu Beginn des Abends hatte das Prognosemodell der Zeitung dem Unternehmer nur 20 Prozent Siegchance eingeräumt.





Das Rennen fokussierte sich stundenlang erwartungsgemäß auf Florida, wo mit 29 Wahlleuten ein großer Preis zu vergeben war. Dort lieferten sich Trump und Clinton ein nervenzehrendes Kopf-an-Kopf-Rennen., das Trump schließlich für sich entscheiden konnte. Ebenso holte er sich den Sieg in North Carolina. Sehr eng ist das Rennen überraschend noch in New Hampshire. In Virginia feierte Hillary Clinton einen wichtigen Herzschlagsieg.

Trump führt 244 zu 215



Gemäß den von US-Wahlforschern als entschieden deklarierten Bundesstaaten führt Trump derzeit mit 244 zu 215 Wahlleuten. Für den Sieg werden mindestens 270 Wahlleute benötigt. Clinton gewinnt Staaten wie Illinois, Massachussetts, Rhode Island, Vermont, Maryland und - wie üblich für die Demokraten - die 55 Wahlleute aus Kalifornien. Trump hat vor allem in den südlichen Staaten wie Kentucky, Oklahoma, Tennessee und Mississippi die Nase klar vorn - und holte nun die wichtigen Schlüsselstaaten Ohio, Florida und North Carolina. Und in den noch ausstehenden Staaten scheint Trump zumeist die Nase vorn zu haben.

Nach der Wahl werden die Wahlmänner das "Electoral College", das Wahlmännergremium bilden. Sie werden ihre Stimmen für den US-Präsidenten und dessen Vize am 19. Dezember abgeben, der eigentlichen Wahl des Präsidenten.

Die Wahlmänner folgen mit ihren Stimmen in der Regel dem Ergebnis vom Wahltag. Ihre Stimmzettel werden an den Senat geschickt. Am 6. Januar 2017 zählt der Kongress die Wahlmännerstimmen aus, und der Präsident des Senats verkündet offiziell das Ergebnis. Am 20. Januar wird der 45. US-Präsident vereidigt.





Hohe Wahlbeteiligung an US-Wahl

Nach einer Rekordzahl von Frühwählern zeichnete sich auch am Wahltag eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, vor allem in stark umkämpften Bundesstaaten wie North Carolina und Michigan.



Vereinzelt kam es zu technischen Problemen, mussten die Organisatoren kurzfristig auf Papierwahlzettel zurückgreifen. Sowohl beide Parteien als auch unabhängige Gruppen entsandten Tausende Wahlbeobachter.

Die Ex-First Lady hatte bereits in den vergangenen Wochen konstant in den meisten Umfragen vorn gelegen. Experte Nate Silver vom Blog "FiveThirtyEight" bezifferte ihre Gewinnchance auf 72 Prozent. Aber auch Trump setzte wegen des extrem engen Rennens in einigen Staaten auf Sieg.



Finanzmärkte in Turbulenzen, Ölpreis fällt

Die Aussichten auf einen möglichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sorgen für Talfahrten an den asiatischen Börsen. Die Börse in Tokio stürzte am Mittwoch um 5,5 Prozent ab, die Börse in Hongkong gab fast drei Prozent nach. Deutlich im Minus waren auch die Kurse in Sydney, Seoul und Bombay. Anleger flüchteten sich dagegen in sicherere Werte und investierten in Gold und den japanischen Yen. Der Goldpreis stieg am Morgen um fünf Prozent. Die mexikanische Währung fiel gegenüber dem Dollar auf ein historisches Rekordtief. Für einen Dollar waren 20,4401 Pesos fällig - und damit erstmals überhaupt mehr als 20 Pesos.

Auch der Preis der wichtigsten Ölsorten ging angesichts des absehbaren Trump-Sieges in den Keller. Beide Werte verloren um mehr als drei Prozent. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel bis auf 44,56 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit August. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel bis auf 43,31 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit September.