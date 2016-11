Hochspannung in den Vereinigten Staaten: An einem historischen Wahlabend naht die Entscheidung über den 45. Präsidenten der USA. Es sieht zunehmend nach einem Wahlsieg von Donald Trump aus, da er in wichtigen Swing States die Nase vorn hat. Sowohl Florida und North Carolina als auch Ohio gehen an den Republikaner - dies galt vor der Wahl als entscheidend. Allerdings war das Stimmungsbarometer in beiden Wahlkampflagern schon früh am Abend mehrfach in verschiedene Richtungen ausgeschlagen.

Nach ersten Auszählungsergebnissen herrschte im Lager der Demokratin Hillary Clinton verhaltener Optimismus, sie könne als erste Frau in der Geschichte der USA die Macht im Weißen Haus übernehmen. Die 69 Jahre alte Demokratin Clinton hatte zwar anfangs - ebenso wie ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump - nur die Bundesstaaten gewinnen können, in denen sie ohnehin klar als Siegerin gehandelt worden war. Doch ihre frühe Performance in Swing States Pennsylvania und North Carolina machte im Lager der Demokraten Mut. Doch nun ist North Carolina verloren und mit jedem Erfolg Trumps gibt es mehr Sorgenfalten in den Gesichtern.





Republikaner behalten Mehrheit im Repräsentantenhaus



Ohnehin schon enttäuschend für Clinton: Einen Umschwung im von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus gelang ihr nicht. Die Demokraten verfehlten dieses Ziel klar. Noch schlimmer: Auch im Senat, auf den sich die Demokraten große Hoffnungen gemacht hatten, sah es zunächst nicht nach einem demokratischen Sieg aus. Im Falle eines Wahlsieges könnte es Clinton bevorstehen, gegen eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern regieren zu müssen. Umgekehrt scheint Trump im Erfolgsfall mit der Rückendeckung beider Häuser arbeiten zu können.

Im Hauptquartier von Donald Trump herrschte zunächst dennoch keine gute Stimmung. Der US-Sender CNN zitierte einen hochrangigen Trump-Berater mit den Worten: "Wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen." Mittlerweile scheint dieses Wunder jedoch wahr zu werden. Die renommierte "New York Times" bezifferte die Siegchance für Trump zunächst 61 und nun auf 95 Prozent. Zu Beginn des Abends hatte das Prognosemodell der Zeitung dem Unternehmer nur 20 Prozent Siegchance eingeräumt.





Das Rennen fokussierte sich stundenlang erwartungsgemäß auf Florida, wo mit 29 Wahlleuten ein großer Preis zu vergeben war. Dort lieferten sich Trump und Clinton ein nervenzehrendes Kopf-an-Kopf-Rennen., das Trump schließlich für sich entscheiden konnte. Ebenso holte er sich den Sieg in North Carolina. Sehr eng ist das Rennen überraschend noch in New Hampshire. In Virginia feierte Hillary Clinton einen wichtigen Herzschlagsieg.

Clinton führt 190 zu 171



Gemäß den von US-Wahlforschern als entschieden deklarierten Bundesstaaten führt Clinton derzeit mit 197 zu 187 Wahlleuten. Für den Sieg werden mindestens 270 Wahlleute benötigt. Clinton gewinnt Staaten wie Illinois, Massachussetts, Rhode Island, Vermont, Maryland und - wie üblich für die Demokraten - die 55 Wahlleute aus Kalifornien. Trump hat vor allem in den südlichen Staaten wie Kentucky, Oklahoma, Tennessee und Mississippi die Nase klar vorn - und holte nun die wichtigen Schlüsselstaaten Ohio, Florida und North Carolina. Und in den noch ausstehenden Staaten scheint Trump zumeist die Nase vorn zu haben.

Nach der Wahl werden die Wahlmänner das "Electoral College", das Wahlmännergremium bilden. Sie werden ihre Stimmen für den US-Präsidenten und dessen Vize am 19. Dezember abgeben, der eigentlichen Wahl des Präsidenten.

Die Wahlmänner folgen mit ihren Stimmen in der Regel dem Ergebnis vom Wahltag. Ihre Stimmzettel werden an den Senat geschickt. Am 6. Januar 2017 zählt der Kongress die Wahlmännerstimmen aus, und der Präsident des Senats verkündet offiziell das Ergebnis. Am 20. Januar wird der 45. US-Präsident vereidigt.

Hohe Wahlbeteiligung an US-Wahl zeichnet sich ab

Nach einer Rekordzahl von Frühwählern zeichnete sich auch am Wahltag eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, vor allem in stark umkämpften Bundesstaaten wie North Carolina und Michigan.



Vereinzelt kam es zu technischen Problemen, mussten die Organisatoren kurzfristig auf Papierwahlzettel zurückgreifen. Sowohl beide Parteien als auch unabhängige Gruppen entsandten Tausende Wahlbeobachter.

Die Ex-First Lady hatte bereits in den vergangenen Wochen konstant in den meisten Umfragen vorn gelegen. Experte Nate Silver vom Blog "FiveThirtyEight" bezifferte ihre Gewinnchance auf 72 Prozent. Aber auch Trump setzte wegen des extrem engen Rennens in einigen Staaten auf Sieg.



Donald Trump - wird er eine Niederlage anerkennen?

Der Milliardär und Quereinsteiger wählte in seiner Heimatstadt New York gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania. "Alles sieht sehr gut aus", sagte Trump, der vor dem Wahllokal mit Buhrufen empfangen wurde. Zuvor hatte er dem Fernsehsender Fox News gesagt: "Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich stimme für Trump".



In mehreren Interviews ließ er erneut offen, ob er das Wahlergebnis bei einem Sieg Clintons akzeptieren werde. "Man muss es sehen. Man hört so viele schreckliche Geschichten, und man sieht so viele Sachen, die falsch sind", sagte er. "Also werden wir uns das anschauen." Trump hatte im Wahlkampf immer wieder erklärt, dass das Wahlsystem "gezinkt" sei. Mit einer Klage Wahlverlauf im Bundesstaat Nevada scheiterten Trump-Anwälte im Laufe des Wahltages. Dort hatten sie angebliche Unregelmäßigkeiten moniert.



Beide brauchen Unterstützung ihrer Parteien

Hillary Clinton und ihr Ehemann, der frühere Präsident Bill Clinton, gaben in einem Wahllokal in ihrem Wohnort Chappaqua (New York) ihre Stimme ab. "So viele Menschen bauen auf den Ausgang der Wahl heute", sagte die Kandidatin. "Ich tue das Beste, was ich kann".



Als Präsidentin oder Präsident können Clinton oder Trump viel, aber längst nicht alles ohne den US-Kongress entscheiden - beispielsweise in der Gesetzgebung, bei der Besetzung hoher Regierungsämter oder bei der Ernennung von Richtern für den Obersten Gerichtshof.

Donald Trump: "Unser Unabhängigkeitstag"

In den letzten Stunden des Wahlkampfs hatten beide Kontrahenten noch einmal alles versucht, in besonders heiß umkämpften US-Staaten die Bürger auf ihre Seite zu bringen. Beide investierten noch einmal Millionen Dollar in TV-Werbespots.



Clinton hielt nach Mitternacht am Wahltag zusammen mit Popstar Lady Gaga noch eine Veranstaltung in Raleigh (Bundesstaat North Carolina) ab. Sie gab ihren Anhängern eine Empfehlung mit auf den Weg, für den Fall, dass deren Kinder und Enkel sie später fragten, was sie im Jahr 2016 getan hätten, "als alles auf dem Spiel stand". Die Antwort laute: "Ihr habt für ein stärkeres, faireres, besseres Amerika gestimmt - ein Amerika, wo wir Brücken bauen, nicht Mauern."



Trump schloss derweil seinen letzten Tag als Kandidat in Grand Rapids (Michigan) ab. "Heute ist unser Unabhängigkeitstag", zitierte er leicht verändert einen Spruch aus dem Hollywood-Film "Independence Day" von 1996. "Wir beenden endlich das Kapitel der Geschichtsbücher über die Clintons, ihre Leben, ihre Machenschaften, ihre Korruption."















Sieger braucht 270 Wahlmänner



Wahlberechtigt waren etwa 219 Millionen Menschen. Voraussetzung war, dass sich ein Wähler registrieren ließ und nicht von der Wahl ausgeschlossen wurde - beispielsweise wegen einer kriminellen Vergangenheit. Mehr als 42 Millionen Amerikaner hatten bereits frühzeitig abgestimmt.

Am Ende gewinnt nicht der Kandidat, der landesweit die meisten Stimmen auf sich vereint. Denn der US-Präsident wird nur indirekt vom Volk gewählt. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Zahl von Stimmen in einem 538-köpfigen Gremium aus Wahlmännern und -frauen zu vergeben. Deren Zahl richtet sich nach der Bevölkerungsgröße eines jeden Staates. Wer ins Weiße Haus einziehen will, braucht mindestens 270 Wahlmännerstimmen.