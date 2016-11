Nach dem Wahlsieg von Donald Trump schlagen viele Menschen weltweit die Hände über dem Kopf zusammen. Auch viele Staatschefs reagierten eher höflich als euphorisch. Applaus kommt hingegen aus der Ecke der rechtspopulistischen Parteien. Marine Le Pen vom ranzösischen Front National: O-TON MARINE LE PEN, FRONT NATIONAL: "Was letzte Nacht passiert ist kein Weltuntergang, aber der Untergang einer Welt. Die Amerikaner haben sich den Präsidenten gewählt, den sie wollten. Und nicht den, den die herrschende Elite durchgewunken haben wollte, als wäre die Wahl nur eine Formalität oder Höflichkeitsfrage. […] Die Mehrheiten für den Brexit und für Donald Trump sind demokratische Wahlen, die die alte Weltordnung begraben und die Steine, aus denen wir die Zukunft bauen." Der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei Geerd Wilder schloss sich an: O-TON GEERT WILDERS, PARTIJ VAN DE VRIJHEID: "Amerika ist das wichtigste und stärkste Land der Welt. Und die Leute sehen jetzt, dass sich Dinge verändern können dass die Stärke des Volkes viel größer ist als die der Politiker, wenn das Volk zu einer Bewegung wird. Das hier ist ein großer Anreiz für die einfachen Leute zu sagen: Hey, was in Amerika möglich ist, kann auch in Europa und den Niederlanden klappen. Ich glaube, es hat einen positiven Effekt." In Deutschland meldete sich Fraue Petry von der AfD zu Wort. O-TON FRAUE PETRY, AFD: "Es überwiegt die Freude, dass Trump gewonnen hat. Man weiß nicht, ob er erfüllen kann, was er versprochen hat. Aber das ist bei jeder Wahl so und ich glaube, mit ihm besteht die Chance für einen Neuanfang und der ist nicht nur in Amerika sondern weltweit dringend notwendig. Ja, wir sind für einen politischen Neuanfang weltweit, weil wir glauben, das was Merkel und Co. weltweit angerichtet haben, dieser Welt nicht helfen wird. Und deswegen freuen wir uns darüber." Auch Wladimir Schirinowski, Chef der Liberaldemokratischen Partei in Russland, gratulierte. O-TON WLADIMIR SCHIRINOWSKI, LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA: "Auf den Sieg von Donald Trump! Auf eine neue Innen- und Außenpolitik der USA und eine Besserung der Beziehung zu Russland. Das ist ein historischer Tag, das hat es in den letzten 71 Jahren nicht gegeben. [...] Wir können Verbündete in Syrien und in der Ukraine sein. Und vielleicht gibt es ja auch Änderungen in der NATO. Die Amerikaner könnten ihre Beitragszahlungen aussetzen. Überall sind Veränderungen möglich." Auch Nigel Farage von der EU-kritischen United Kingdom Independence Party und der ungarische Regierungschef Viktor Orban beglückwünschten Trump zu seinem Sieg und sprachen von einer Zeitenwende. Wie andere Rechtspopulisten rechnen sie nun damit, dass auch sie nach dem Sieg Trumps Aufwind bekommen.