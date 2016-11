In der kleinen Gemeinde Dixville Notch in New Hampshire haben die Wahllokale schon geöffnet und die wenigen Einwohner waren dazu aufgerufen den nächsten US-Präsidenten oder Präsidentin zu wählen. Die beiden Spitzenkandidaten gaben auf den letzten Metern zum Weißen Haus noch mal alles. Mit scharfen gegenseitigen Attacken der Präsidentschaftsanwärter Hillary Clinton und Donald Trump ging der US-Wahlkampf am Montag zu Ende. Die beiden Politiker nutzten ihre letzten Auftritte zu leidenschaftlichen Appellen, um die Anhänger an die Urnen zu treiben. Clinton holte sich neben Amtinhaber Barack Obama und seiner Frau auch musikalische Unterstützung auf die Bühne. Jon Bon Jovi und der Boss Bruce Springsteen spielten vor über 30.000 Besuchern der Wahlkampfveranstaltung auf, bevor Clinton von einer wegweisenden Abstimmung sprach. Die Amerikaner müssten entscheiden, in welchem Land sie leben wollen. Ihrem Rivalen Trump warf sie vor, die Gesellschaft zu spalten. Es war die größte Veranstaltung in Clintons Wahlkampf. Trump zeigte sich bei einem seiner letzten Auftritten selbstironisch und angrifflustig. In Florida zeigte sich republikanische Präsidentschaftsanwärter mit einer Trump-Gummimaske, bevor er seine Rivalin wegen der Email-Affäre erneut scharf attackierte und davon sprach, dass das politische System korrupt und manipuliert sei. Der US-Wahlkampf geht also nach Wochen harter Auseinandersetzungen langsam zu Ende, jetzt liegt es an den Wählern. Und in Dixville Notch kamen die Einwohner schon ihrer Pflicht nach - dort gewann übrigens Hillary Clinton mit 4 zu 2 Stimmen gegen ihren Herausforderer.