Erst ein paar Stunden sind vergangen, seit das für viele Unmögliche tatsächlich wahr wurde: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Der Schock über die Entscheidung des amerikanischen Volkes ist groß, aus der ganzen Welt kommen Nachrichten voller Fassungslosigkeit. Die Glückwünsche hingegen halten sich in Grenzen. Viele fragen sich, wie es weitergehen soll – für die Demokraten, die USA und eigentlich die gesamte Welt.

Einige Kommentatoren und Twitter-User habe da bereits eine Vorstellung: Sie wünschen sich Michelle Obama als nächste Präsidentin. Die First Lady hat in den vergangenen Jahren – und besonders im Wahlkampf für Hillary Clinton – viele Fans gewonnen. Für viele Amerikaner wäre sie die perfekte Präsidentin.

The first woman President of the US will be black.

Her name is Michelle Obama #Elections2016 #ElectionResults #Trump — GStasi46 (@gstasi46) 9. November 2016

Michelle Obama 2020! Put the Obamas back on top! — gigi (@GeorgiaJames86) 9. November 2016

Team @MichelleObama for next candidate of presidential election please save this sadly confused country — Caitlin Boyd (@cboyd1308) 9. November 2016

There was no good options. Clinton would just have been a lesser of 2 evils. Our only hope is Michelle Obama in 2020 — Cam (@cameron_cavan) 9. November 2016