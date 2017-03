Wollte noch "shoppen" - 17-Jährige verschwindet an Hamburger Flughafen

Offenbar weil sie noch shoppen wollte, ist ein junges Mädchen am Hamburger Flughafen verschwunden. Seit Samstagabend wurde die 17-jährige Norwegerin vermisst. Nun wurde sie laut Polizei wohlbehalten aufgefunden. Sie war mit ihrer Mutter und Schwester aus Birmingham am Flughafen angekommen. Am Samstagabend sollte ein Flug weiter nach Oslo gehen. Laut Polizei hatte die Mutter sie letztmalig im Bereich des Geldautomaten am Terminal 1 gesehen. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" soll die junge Frau ihrer Mutter gesagt haben, dass sie "noch shoppen" gehen wollte. Aufgrund des engen Zeitplans habe die Mutter dies untersagt. Daraufhin habe sich das Mädchen wohl abgesetzt.

Alleine habe sie dann den Flughafen verlassen und sei zur angeschlossenen S-Bahnstation gelangt. Von einer älteren Dame soll sich sich dort Geld für ein Ticket geliehen haben, um dann in die Innenstadt zu fahren. Dem Bericht zufolge würden Bilder der Überwachungskameras dies belegen. Die Polizei ging die ganze Zeit davon aus, dass sich das junge afghanischstämmige Mädchen noch in Hamburg aufhielt und wohl nicht Opfer eines Verbrechens wurde. Die Mutter war weitergereist. Die Schwester der 17-Jährigen ist aber in Hamburg geblieben.