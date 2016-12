Er sagte: “Du brauchst deinen Reisepass nicht dort, wohin wir gehen. Wir sind jetzt auf der Flucht.“ Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht mal, was ein „Fliehender“ sein soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits Panik. Und er sagte:“Bereite dich auf Cairns vor. Wir fahren dorthin.“ Die britische Backpackerin Mary Kate Heys erzählt einem australischen TV-Sender, wie ein 22-jähriger Schwede sie in Australien entführen wollte. An einer Tankstelle glaubte Heys, dass sie Hilfe rufen könne.

„Ich ging rein und sagte zu der Frau hinterm Tresen: „Reagieren Sie nicht alarmiert und schauen Sie nicht nach links. Da ist ein Mann, er hat mich entführt und will mich nicht gehen lassen. Sie müssen sein Nummernschild aufschreiben und die Polizei alarmieren. Und sie sagte: „Okay“ und ging nach hinten und machte es. Also zahlte ich für einige Sachen und ging zurück zum Auto. Ich betete, dass die Polizei auf wundersame Weise kommt – aber sie kamen nicht.“ Also setzte ich mich zurück ins Auto und wir fuhren und er sagte:“Ich werde jetzt etwas sagen, was dich beunruhigen könnte. Ich sage es am besten wie ich kann: ‚Ich bin halb Alien, halb Mensch.“

Heys informierte ihren Vater per SMS in England mit. Sie schickte ihm ihren Standort und sagte ihm, er solle die Polizei rufen. Dann nach zweieinhalb Stunden der Reise tauchte die Polizei hinter uns auf. Und er gab Gas und wollte fliehen. Aber ein anderes Auto überholte uns und ich konnte herausspringen und zur Polizei rüberlaufen. Ich konnte den Polizisten nicht mehr loslassen. Ich war so geschockt und ich weinte und zitterte.“ Der Schwede wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Mary Kate Heys verzichtete auf eine Anzeige gegen den 22-Jährigen.