Stuttgart, 16.09.16: Kaum ein Bauprojekt in Deutschland hat so massiven Widerstand ausgelöst wie Stuttgart 21. Geldverschwendung und gefährlich für die Umwelt, so die harsche Kritik der Gegner. Auf dem Höhepunkt der Proteste zog es Tausende auf die Stuttgarter Straßen. Inzwischen sind die Proteste leiser geworden, wenngleich einmal pro Woche noch Hunderte, durch die Stuttgarter Innenstadt ziehen. Ein Kritikpunkt der Gegner: Das großteils unterirdische Bauwerk sei schlecht für das Trinkwasser und berge unkalkulierbare Risiken. Die Tunnelarbeiten in Stuttgart sind eine enorm komplizierte Sache. Bis zu 12 000 Tonnen Gestein und Schutt werden täglich aus den Tiefen der Baustelle geholt. Doch geht es nach der Deutschen Bahn, sollen trotz der vermeintlichen Gefahren und einer möglichen Kostenexplosion, in fünf Jahren die ersten Züge durch den Tiefbahnhof rollen.