Schlechtester Flughafen weltweit liegt in Deutschland

Das Reiseportal eDreams befragt jährlich 65.000 Passagiere und erstellt eine Hitlist der besten und schlechtesten Flughäfen weltweit. Berücksichtigt werden dabei internationale Flughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von mindestens neun Millionen Reisenden.

Der Flughafen Schönefeld in Berlin schnitt bei den Befragungen besonders schlecht ab: Mit 3,17 von fünf möglichen Punkten landet er auf dem letzten Platz. Vor allem der Wartebereich wurde von den Reisenden bemängelt. Dass Berlin im Ranking schlecht abschneidet, ist keine Überraschung. Schon im Vorjahr belegte Tegel den zweiten Platz im Negativ-Ranking, in der Erhebung des Portals "The Guide to Sleeping in Airports" landete der Airport auf Platz zehn der schlechtesten Flughäfen in Europa.

Schönefeld ist auf Platz 1 im Negativ-Ranking

Im Negativ-Ranking von eDreams taucht sogar noch ein zweiter deutscher Flughafen auf: Berlin Tegel. 3,49 Punkte sorgten für den achten Platz vor den Pariser Flughäfen Charles De Gaulle und Orly.

Die zehn schlechtesten Airports im Überblick:

Berlin Schönefeld Airport (SXF) in Deutschland London Luton Airport (LTN) in Großbritannien New York LaGuardia Airport (LGA) in den USA New York J. F. Kennedy Airport (JFK) in den USA Brüssel Charleroi Airport (CRL) in Belgien Lima International Airport (LIM) in Peru Rom Ciampino Airport (CIA) in Italien Berlin Tegel Airport (TXL) in Deutschland Paris Charles De Gaulle Airport (CDG) in Frankreich Paris Orly Airport (ORY) in Frankreich





Zwei deutsche Flughäfen unter den Top 10

Dass die Deutschen Reiselogistik aber durchaus beherrschen, zeigt der Münchner Flughafen "Franz Josef Strauß": Mit 4,15 Punkten ist er der beliebteste deutsche Airport und belegt den vierten Platz im internationalen Ranking hinter den Flughäfen in Helsiniki, Glasgow und Zürich. "Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung von eDreams. Sie ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Mit der Eröffnung unseres neuen Satellitenterminals ist der Flughafen München noch attraktiver geworden." erklärt Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH in einer Pressemitteilung.

Die zehn besten Airports im Überblick:

Helsiniki-Vantaa Airport (HEL) in Finnland Glasgow International Airport (GLA) in Großbritannien Zürich Airport (ZRH) in der Schweiz München Airport (MUC) in Deutschland Frankfurt Airport (FRA) in Deutschland Genf Airport (GVA) in der Schweiz Bangkok International Airport (BKK) in Thailand Tel Aviv Ben Gurion Airport (TLV) in Israel Oslo Gardermoen Airport (OSL) in Norwegen Dublin Airport (DUB) in Irland





München konnte sich im Vergleich zum letzten Jahr um einen Platz steigern, der Airport in Frankfurt ist in diesem Jahr das erste Mal unter den Top 10. Nicht weit entfernt, auf Platz 14: Der Düsseldorfer Airport.