Vogelfluglinie: Fährverkehr nach Bombendrohung eingestellt

Die Reederei "Scandlines" hat am Mittag den Fährbetrieb auf der sogenannten Vogelfluglinie zwischen der deutschen Ostseeinsel Fehmarn und dem Hafen Rødby auf dänischer Seite vorübergehend komplett eingestellt.

Als Grund nannte das Unternehmen eine konkrete Drohung. Dabei handelt es sich laut Polizei Lübeck um einen Anruf in Dänemark, in dem eine Bombenexplosionen auf einem der Fährschiffe angedroht wurde. Nach Angaben der dänischen Polizei war auch der Schiffsverkehr zwischen Rostock und Gedser eingestellt. Inzwischen fahren laut "Scandlines" die Schiffe wieder auf beiden Verbindungen, wenn auch unregelmäßig. Zuvor sind erste Fähren von der dänischen Polizei durchsucht worden.

Drohung gegen Fähre. Die Fährverbindung #Puttgarden ist unterbrochen. Nähere Information folgen hier und unter https://t.co/wD02IVjr4v — Polizei SH (@SH_Polizei) 7. Juni 2017

Bombendrohung legt Fährverkehr weitgehend lahm

Die Fähre "Schleswig-Holstein" war zum Zeitpunkt der Drohung auf See und wurde durch die deutsche Wasserschutzpolizei auf dem Weg in Richtung Fehmarn begleitet. Sie befindet jetzt sich laut Schiffsortungsdienst "MarineTraffic.com" etwa vier Kilometer vor der Ostseeinsel. Laut "Schleswig-Holsteinischem Zeitungsverlag" sind Bombenspürhunde auf dem Weg nach Fehmarn. Wann die rund 100 Meter lange "Schleswig-Holstein" in Puttgarden einlaufen kann, steht demnach noch nicht fest. Die Fähre fasst rund 1.200 Passagiere und über 250 Autos. Zudem transportiert sie auch regelmäßig Eurocity- und ICE-Triebzüge. Wie viele Menschen zurzeit an Bord sind, ist nicht bekannt.

Vor Fehmarn kreuzen Polizeiboote

Wie ernst zu nehmen die Bombendrohung ist, ist zur Zeit ebenfalls noch unklar. Die Wasserschutzpolizei in Lübeck berät gemeinsam mit den dänischen Kollegen das weitere Vorgehen. Vor Fehmarn kreuzen weitere Boote der Küstenwache.



Die Anfahrt nach Puttgarden wird unterdessen insbesondere für LKW-Fahrer immer schwieriger. Laut Polizei sind die Ausweichparkplätze belegt.

Die Reederei "Scandlines" betreibt neben den beiden Verbindungen zwischen Deutschland unserem nördlichen Nachbarn noch weitere Fährlinien zwischen Dänemark und Schweden und befördert nach eigenen Angaben 15 Millionen Passagiere im Jahr. Die Fahrt über den etwa 18 Kilometer breiten Fehmarnbelt dauert etwa 45 Minuten.