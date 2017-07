Britische Touristen haben Sex im Meer - bis die Behörden eingreifen

"Sex on the Beach" heißt ein bekannter Cocktail. Ob selbiges Getränk auch bei diesem Vorfall im Spiel war, ist nicht überliefert: Die thailändische Polizei jedenfalls erwischt zwei britische Touristen in der Küstenstadt Pattaya beim vermeintlichen "Sex im Wasser". Um 2:30 Uhr nachts torkelt das Paar nach Aufforderung der Beamten offenbar betrunken aus dem Meer. Die Briten können sich kaum aufrecht halten. Unter den Augen der Polizisten ziehen sich die beiden an und packen ihre Hängematte zusammen.

"Wir gehen nicht zum Polizeirevier. Wir gehen in diese Richtung, ja?"

Doch die Beamten begleiten das Paar zur Polizeistation, wo die Urlauber wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses belangt werden.

Ein Polizist sagte: "Uns wurde berichtet, dass sie Sex hatten, aber beide bestritten dies und es ist nicht möglich, es zu beweisen."

Die Briten entschuldigten sich und zahlten ein Bußgeld von je 1000 Thai Baht – ungefähr 25 Euro. Dann durften sie gehen. Diesen Urlaub werden sie so schnell wohl nicht vergessen.