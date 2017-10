Wer in diese malerische italienische Stadt zieht, bekommt dafür bis zu 2000 Euro

Candela ist eine dieser italienischen Städte, bei deren Anblick Besucher leicht ins Schwärmen geraten: Farbenfrohe alte Häuser, die sich auf einem Hügel aufreihen, dazwischen schmale Gässchen, in denen man sich beim Schlendern leicht verlieren kann. Und alles eingebettet in eine grüne Landschaft, umgeben von unberührten Wäldern, in der Provinz Foggia in Apulien. Zur Adriaküste sind es Luftlinie etwa 65 Kilometer, weniger als eine Stunde Autofahrt. Im Westen liegt Neapel, etwa 80 Kilometer entfernt. Zu den Attraktionen gehört die "Trasonna", die angeblich engste Gasse Italiens. In den letzten 20 Jahren wurde kein einziges Verbrechen erfasst.



Ein malerisches und friedliches Fleckchen Erde. Aber Candela hat ein Problem: Es wird langsam zu einer Geisterstadt. Lebten in dem wegen seines früher einmal wegen seines wuseligen lebhaften Treibens auch als "Klein- Neapel" bekannten Ort zu Hochzeiten mehr als 8000 Menschen, waren es zuletzt nur noch rund 2700. Vor allem junge Leute gehen weg, um ihr Glück woanders zu suchen. Die Alten bleiben zurück.





Neueinwohner können bis zu 2000 Euro bekommen

Nicola Gatta, Bürgermeister von Candela, kam deswegen auf eine ungewöhnliche Idee, um den Schwund zu stoppen: Er bezahlt Neueinwohnern Geld dafür, dass sie in seine Stadt ziehen. "Ich arbeite jeden Tag mit Leidenschaft und Hingabe, um Candela wieder zu alter Pracht zu verhelfen", sagte Gatta zu "CNN Travel". Es gebe Dutzende Häuser mit Panromaterassen und reich verzierten Balkonen, die leer stehen, heißt es in dem Bericht. Diese Schmuckstücke würden nur darauf warten, dass neue Menschen einziehen.

Konkret funktioniert Gattas Modell demnach so: Singles bekommen 800 Euro, Paare 1200 Euro. Familien mit mehreren Kindern können bis zu 2000 Euro bekommen. Außerdem sind Steuervergünstigungen möglich. Die Bedingungen: Die Neuankömmlinge müssen Einwohner von Candela werden, ein Haus mieten oder kaufen und einen Job haben, in dem sie mindestens 7500 Euro im Jahr verdienen. Die ersten Familien kamen bereits, außerdem gebe es mehrere offene Bewerbungen.

Das Angebot gilt übrigens ausdrücklich auch für Ausländer.