Darum haben Reisepässe nicht alle die gleiche Farbe

Rot, grün oder blau. Reisepässe von unterschiedlichen Ländern haben die unterschiedlichsten Farben. Doch woran liegt das? Grundsätzlich gilt: Jedes Land kann für seinen Reisepass eine Farbe wählen. Alle EU-Mitgliedsstaaten haben sich 1981 auf einen bordeauxroten Pass geeinigt - als Zeichen der Einheit. In Deutschland wurde der rote Pass 1988 eingeführt - bis dahin war dieser grün.



Doch welche Bedeutung hat die Passfarbe für Staaten, die nicht ihre Zugehörigkeit zur EU signalisieren wollen? Die Länder wählen die Farbe, die am besten ihre Kultur und Religion darstellen. Das berichtet "The Economist" im Interview mit Claire Burrows. Sie arbeitet für eine britische Firma, die Reisepässe herstellt. In islamisch geprägten Ländern würde meist Grün bevorzugt - die Farbe steht für den Propheten Mohammed. Und in den USA ist der Reisepass an die Nationalflagge angepasst - da hat der Pass die Farbe Blau. zudem werden oft dunklere Farben bevorzugt, weil sie nicht so schnell dreckig werden und "offizieller" aussehen - ähnlich wie Polizeiuniformen. Übrigens haben wir Deutschen den wertvollsten Reisepass der Welt: Wie der jährliche Report "Visa Restrictions Index" 2016 besagt, können deutsche Staatsbürger in 177 Länder visafrei einreisen.