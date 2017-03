Bodenpersonal an Berliner Flughäfen setzt Streik fort

Im Arbeitskampf an den Berliner Flughäfen erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Auch am Dienstagmorgen blieb das Bodenpersonal in Tegel und Schönefeld im Ausstand. Dieser soll noch bis zum frühen Mittwochmorgen andauern. Bereits am Freitag hatte ein Streik zum Ausfall von fast 700 Flügen geführt, betroffen waren Zehntausende Passagiere. Am Montag wurden erneut etwa 195 Flüge in Schönefeld gestrichen und 465 in Tegel. Dort trifft der Streik vor allem Air Berlin - die kriselnde Fluglinie ist größter Anbieter in Tegel und annullierte allein 215 Flüge. Die Lufthansa sagte konzernweit etwa 180 Flüge ab, am Dienstag dürfte die Zahl ähnlich hoch liegen. Die Passagiere am Flughafen Tegel waren am Dienstagmorgen geteilter Meinung: O-TON MAX AUSTE, PASSAGIER "Ich finde es schon, ich will nicht sagen ein bisschen frech, aber.. Für die Gesellschaft, für uns, an uns wird nicht gedacht dabei. Und für uns ist es besonders nervig, was dafür alles ausfällt, was ich auch privat dafür eingehen muss. In dem Sinne nervt es mich schon. Aber, wie gesagt, Glück gehabt noch mal." O-TON THOMAS PELEWSKI "Das müssen sie doch tun. Sie müssen sich doch für ihre Arbeit einsetzen. Das sind nun mal Verhandlungen. Wenn sie meinen, dass sie mehr verdienen, dann müssen sie an den Verhandlungstisch und darüber sprechen." Die Gewerkschaft ist nach eigenen Angaben weiter gesprächsbereit, allerdings nur bei einem deutlich verbesserten Angebot der Arbeitgeber. O-TON VERDI-FACHBEREICHSLEITER JENS GRÖGER "Wir fordern ein Euro pro Stunde und eine Verbesserung der Mantelbedingungen, Aufstiegsmöglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier Systemarbeiter, die an drei Systemen arbeiten. Und der Arbeitgeber setzt sie an einem System ein und damit verhindert er eine Höhergruppierung in eine nächsthöhere Entgeltgruppe." Die Offerte der Arbeitgeber lag zuletzt bei einer schrittweisen Anhebung der Löhne in allen Entgeltgruppen, über eine Dauer von drei Jahren in einer Gesamthöhe von acht Prozent mehr Lohn. Den Tarifkonflikt bekommt auch das politische Berlin zu spüren. Mehrere Veranstaltungen hatten bereits am Freitag abgesagt werden müssen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller musste für den Abflug zu einem dreitägigen Moskau-Besuch nach Dresden ausweichen.