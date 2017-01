So haben Sie die Elbphilharmonie noch nie von oben gesehen

Dank der Elbphilharmonie hat es Hamburg jetzt sogar ins Ranking der Top-Reiseziele für 2017 der "New York Times" geschafft - als einzige deutsche Stadt. Neben der Uferpromenade von Zaha Hadid werden die Speicherstadt als neues Unesco-Weltkulturerbe und die "langersehnte Eröffnung" der Elbphilharmonie erwähnt. Und Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano spricht sogar vom besten Konzertsaal der Welt. "Wir waren so begeistert von dieser außerordentlich guten Akustik, dass wir alle den Eindruck haben, dass dieser Saal der beste Saal der Welt sein wird", prophezeite der Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters.







Seit zehn Jahren warteten die Hamburger auf ihr neues Konzerthaus - hoch oben über der Elbe auf einem alten Kaispeicher an der Spitze der Hafencity nahe den Landungsbrücken. Am Mittwochabend stand die feierliche Eröffnung von Hamburgs neuem Wahrzeichen auf dem Programm - mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock.







Auf der Gästeliste standen Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter Schauspieler Armin Mueller-Stahl, Regisseur Fatih Akin und Modeschöpferin Jil Sander.





Die Entstehungsgeschichte des neuen "Architekturwunders" der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron war ein Auf und Ab der Gefühle. Am Anfang euphorisch gefeiert wich die Begeisterung jedoch mehr und mehr dem Entsetzen, als die Kosten in schwindelerregende Höhen stiegen. 77 Millionen Euro sollte die Elbphilharmonie die Steuerzahler zunächst kosten - am Ende eines beispiellosen Dramas um Bauverzögerungen und politisches Versagen war dieser Betrag um das Zehnfache gestiegen: auf 789 Millionen Euro; hinzu kamen 57,5 Millionen Euro Spenden.







"Die Elbphilharmonie ist uns lieb und teuer - die Reihenfolge ist hier im Moment beliebig", hatte Hamburgs ehemalige Kultursenatorin Barbara Kisseler gesagt, die im Oktober starb. Ihr zu Ehren sollte ein Platz im Saal leer bleiben.



Nicht nur die Hamburger hoffen auf einen Schub für die Welt der klassischen Musik und die Kultur an sich. "Die Elbphilharmonie spricht mit ihrer Architektur und ihren Angeboten viele Menschen an, die bislang eher weniger klassikaffin waren", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens.

Die Chancen ständen gut, neue Zuhörerkreise regional sowie im In- und Ausland zu erschließen; auch wegen der gelungenen Synthese von Architektur und Musik. "Die Elbphilharmonie und ihr Orchester sind hervorragende Kulturbotschafter für die Vitalität klassischer Musik weit über die Grenzen von Hamburg hinaus", meinte Mertens.



Und die Aussichten für die "Musikstadt Hamburg" und ihre "gläserne Welle" stehen gut: Schon mehr als 500 000 Menschen haben seit November 2016 die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe besucht.







Die komplette erste Konzertsaison bis Anfang Juli ist so gut wie ausgebucht. "Die Elbphilharmonie ist ein Weltwunder geworden", sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter. "Wann dieser fast hysterische Hype wieder nachlässt, können wir auch nicht sagen. Ich nehme an, dass wir noch ein bis zwei Jahre - zumindest bis zum Sommer 2018 - eine riesige Nachfrage haben werden."