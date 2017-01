So pompös feierten die Hamburger ihr neues Wahrzeichen

Mit einer feierlichen Gala wurde am Mittwochabend die Hamburger Elbphilharmonie eröffnet. Zu den mehr als 2000 geladenen Gästen gehörten auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz würdigte das neue Wahrzeichen der Hansestadt. O-TON HAMBURGER BÜRGERMEISTER OLAF SCHOLZ (SPD): "Hamburg setzt mit der Elbphilharmonie ein unübersehbares Zeichen für die große Bedeutung, die Kunst und Kultur in einer freien Gesellschaft zukommt. Und wir markieren den Weg in unsere eigene Zukunft. Wenn hier, auf einer Elbinsel, zwischen Welterbe Speicherstadt und Welthafen, ein so markantes Gebäude entsteht und mit Kultur zum Leben erweckt wird, dann soll das in der Tat auch sagen: Die Schöne, sie ist erwacht." Zur Eröffnung spielte das NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock Werke von Beethoven, Cavaglieri und Wagner. Das neue Hamburger Wahrzeichen wurde auf einem ehemaligen Lagerhaus in der Speicherstadt errichtet. Der Konzertsaal liegt auf 50 Metern Höhe und bietet 2.100 Plätze. Das Gebäude enthält außerdem etwa 45 Luxuswohnungen, ein Restaurant und ein Hotel. Das Bauwerk war lange Zeit umstritten, vor allem wegen der explodierenden Kosten und der immer länger werdenden Bauzeit. Ursprünglich sollte der Prestige-Bau 2010 eröffnet werden, rund 80 Millionen Euro waren einst veranschlagt. Schlussendlich kostete die Fertigstellung allerdings fast zehnmal so viel.