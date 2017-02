Exklusiver Einblick in Deutschlands prominentestes Gästebuch

Alles fing mit elf Zimmern an. Vor 120 Jahren erwarb der schwäbische Hotelier Friedrich Haerlin das Hotel "Zu den Vier Jahreszeiten" in Hamburg für 420.100 Mark aus einer Zwangsversteigerung. Damals war noch nicht abzusehen, dass sich aus dem Haus eine der besten Adressen des Landes mit heute 156 Zimmern entwickeln würde.



Und wie heißt es so schön: Wenn die Wände dieser Zimmer sprechen könnten ... dann würden sie vielleicht die Geschichte erzählen, warum Mick Jagger hier am Kronleuchter hing oder die Rolling Stones mit Pudding warfen; warum Sophia Lorens Badezimmer in eine Küche umgebaut werden musste; oder warum eine Reisegruppe aus Arabien 40 gebratene Tauben auf seine Suite bestellte.

Hotel Vier Jahreszeiten: Zahlreiche prominente Gäste

Diese und andere Anekdoten gibt es pünktlich zum Jubiläum auch in einem neuen Buch: "Hotel Vier Jahreszeiten – Ein Stück Hamburg. Geschichte und Geschichten" von Jens Meyer-Odewald ist ein 260 Seiten starker Blick hinter die Kulissen inklusive uralter Mitarbeiterfotos, Speisekarten aus der ganz frühen Zeit und kleinen und größeren Geheimnissen wie jenes der 14.000 vertraulichen Karteikarten.

Die Geschichte des "Vier Jahreszeiten" ist als Hamburger Institution auch ein Stück Geschichte der Hansestadt. Sie wurde aber natürlich auch von den zahlreichen prominenten Gästen mitgeschrieben. Über die Jahrzehnte haben sich viele von ihnen mit freundlichem oder kreativem Gruß im Gästebuch des Hauses verewigt. Unsere Fotostrecke gewährt einen exklusiven Einblick auf einige Seiten.